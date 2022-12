Los detalles de unos Eagles imparables

Los de Philadelphia sumaron su undécima victoria de la temporada ante Tennessee en un encuentro donde los Eagles avasallaron por aire a la defensa rival y acabaron anotando 35 puntos en el marcador Jalen Hurts y A.J Brown, los dos líderes en ataque de este equipo, volvieron a estar a un nivel estelar y se consagran como una de las mejores duplas de toda la NFL

Los Eagles crecen a pasos agigantados a medida que se acercan los playoffs, y su última victoria ante Tennessee Titans ha significado un golpe en la mesa para el resto de equipos de la NFL, que ven en los de Philadelphia un claro aspirante al anillo de campeón.

Nadie esperaba que el equipo dirigido por Nick Sirianni sostuvieran balance de once victorias y tan solo una derrota a principios de diciembre de este año, un equipo que entraba en esta temporada con dudas en la posición de quarterback y que acabó la pasada campaña con ocho derrotas en su casillero.

El principal protagonista de esta metamorfosis tiene nombre y apellido: Jalen Hurts. El que fuera pick 53 del draft de 2020 ha dado un salto de nivel abrumador en la que es su tercera campaña en la liga. El ex de Alabama y Oklahoma está realizando una campaña a nivel MVP, y su nivel no fue menos en el pasado encuentro ante Titans.

Hurts completó 29/39 pases y consiguió 380 yardas aéreas, quedándose a tan solo siete yardas de su récord personal. Pasó para tres touchdowns y no cometió ninguna intercepción, en una actuación espectacular a nivel individual, además, Jalen se mostró extremadamente preciso en sus pases y parece encontrarse cómodo lanzando a todas las zonas del campo.

Domina con excelencia la zona intermedia donde busca en repetidas ocasiones las rutas cruzadas de sus compañeros, pero no tiene miedo en soltar el brazo en zonas profundas, donde su mejoría en el ball placement está siendo más que evidente.

Su juego de pase ha mejorado exponencialmente respecto a las dos pasadas temporadas, pero sigue confiando en su juego de piernas en situaciones de scramble y cuando la jugada pide a gritos correr.

En la semana 12 de competición, el quarterback consiguió la espectacular marca de 157 yardas de carrera ante Green Bay, y ya acumula 609 en lo que va de temporada, demostrando que también puede ser una amenaza dual para su rival.

Jalen Hurts is the best running back on the Eagles roster.



And no, this isn’t a criticism of his passing ability. Don’t even go there. pic.twitter.com/fzO4NyFafP