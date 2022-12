La historia de Robinson Jr: de recibir dos disparos a ser uno de los rookies del año en la NFL

El ahora runningback de Washington Commanders fue víctima de dos balazos en su pierna en pretemporada y tuvo que ser sometido a una operación La franquicia capitalina lo seleccionó en la tercera ronda del pasado Draft pero Brian Robinson Jr no pudo debutar hasta la semana 6 a causa de las lesiones del incidente

La NFL es una competición que nos deja historias de superación cada temporada y, el caso de Brian Robinson Jr, corredor de los Washington Commanders, no es para menos.

Los Commanders seleccionaron a Brian Robinson en el pick 98 de la tercera ronda del draft de 2022, con aspiraciones a hacer pareja en el backfield con Antonio Gibson y formar un buen tándem para el juego de carrera del equipo.

Robinson jugó en la universidad de Alabama durante cuatro años, periplo en el que consiguió 2704 yardas de carrera y 29 touchdowns. Además, acumuló 446 yardas de recepción y dos anotaciones también vía aérea.

En su año Senior, el runningback fue seleccionado en el primer equipo de la conferencia All-SEC y nombrado All-American en la Reese’s Bowl. En esta última temporada en Alabama, se convirtió en uno de los corredores más prometedores de cara al draft y ya estaba siendo monitorizado por varias franquicias NFL.

El pasado 28 de agosto, Robinson fue víctima de un robo a mano armada al salir de un restaurante en Washington. El jugador recibió dos disparos de pistola en sus piernas por parte de dos agresores, que huyeron en coche tras cometer el crimen y que fueron más tarde identificados como adolescentes.

Según el testimonio de Brian, fue capaz de zafarse de las armas de uno de los dos criminales, hecho que evitó daños mayores y que no robasen nada del jugador.

Pese a que las lesiones no pusieran en riesgo la vida de Robinson, fue llevado al hospital esa misma noche donde fue operado de urgencia de los disparos que recibió y que impactaron en rodilla y glúteo, amenazando gravemente su carrera como profesional del fútbol americano.

La intervención quirúrgica salió a la perfección y el tiempo de recuperación fue menor de lo esperado. Los médicos consiguieron sacar la bala de su rodilla sin causar daño en los ligamentos, factor clave para que Brian no tuviese que preocuparse por su futuro.

Los Commanders anunciaron que su novato se perdería las primeras jornadas de competición pero que podría debutar en el segundo mes de liga. “Tras el ataque, viví el peor momento de mi vida hasta el momento, no sabía que sería de mi carrera profesional” declaró Robinson sobre cómo este incidente afectó su salud mental.

“Cuando el doctor me dijo que podría volver a saltar al césped, mi mente cambió por completo y ya pensaba en que podía hacer para jugar lo antes posible” añadió.

El 25 de septiembre ya se pudo ver a Robinson calentando antes de la tercera jornada de los Commanders, donde se le vio correr algunas rutas sin problemas físicos aparentes. El regreso estaba cada vez más cerca.

En la semana cuatro, justo un mes después de que fuera disparado dos veces en su pierna, ya se entrenaba junto a sus compañeros en los entrenamientos grupales y su entrenador, Ron Rivera, apuntó que su aparición en la próxima semana era muy probable.

Finalmente, tras un aterrador inicio de campaña, Brian Robinson debutó en la NFL ante los Tennessee Titans en un partido en casa, en el que el público de su estadio lo ovacionó en la ceremonia previa al partido.

La pesadilla había terminado, volvía a saltar al césped, y lo hacía mientras sonaba el “Many Men” del artista 50 Cent en la megafonía, cantante que también fue disparado y con una historia muy conocida dentro del mundo del hip hop norteamericano.

En su debut, Robinson consiguió 22 yardas de carrera en nueve intentos, unas cifras que no fueron suficientes para ayudar a su equipo hacia la victoria. Pero esto era lo de menos para el jugador, quién volvió a sentirse jugador de fútbol americano después de un mes de septiembre donde dudó si sería capaz de cumplir su sueño de debutar en la NFL.

La realidad es que, tras nueve partidos disputados con los Commanders, Robinson se ha convertido en una pieza fundamental para su entrenador Ron Rivera, quién ha construido un ataque donde la alternancia entre el juego de pase y la carrera es clave para que el equipo se sienta cómodo en el césped.

Los de Washington empezaron la campaña con pocas esperanzas a luchar por un puesto de playoff, perdiendo cuatro de sus cinco primeros partidos de la temporada y con los mismo síntomas de inoperancia que se habían visto en la 21/22. Fue justo en el momento en que Brian Robinson debutó que los capitalinos empezaron una buena dinámica de resultados.

De los últimos ocho encuentros disputados, los de Ron Rivera se han llevado seis y empatado uno, ofreciendo una buena imagen en la ofensiva liderada por el siempre cuestionado Taylor Heinicke y receptores de la talla de Terry McLaurin y Curtis Samuel, dos seguros atrapando el ovoide.

Uno de los principales objetivos que la franquicia tenía en mente cuando drafteó a Robinson era la de construir un backfield potente con él y Gibson, un tándem que pudiera hacerse fuerte ante cajas de defensa muy cargadas y con capacidad de llevarse muchos terceros downs que permitieran alargar los drives a su ataque.

La realidad es que el runningback ha encajado a las mil maravillas en el esquema de Scott Turner, coordinador ofensivo de Commanders, y ya ha dejado muestras de su potencial. En los últimos dos encuentros ante Giants y Falcons, Robinson Jr ha conseguido 201 yardas terrestres y ha sido la primera opción en el backfield para Heineckie.

Una de las principales virtudes del rookie es la de romper el primer placaje en carrera. Posee un tren inferior poderoso que le permite ganar el duelo a sus rivales cuando van al choque, y se está mostrando hábil en ganar yardas tras contacto.

