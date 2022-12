Vuelve Deshaun Watson a la NFL: ¿Por qué lleva 700 días sin jugar?

El ahora quarterback de Cleveland Browns fue suspendido con once partidos esta temporada, pero tampoco pisó césped en la pasada campaña cuando pertenecía a Texans Watson fue denunciado por 24 mujeres por abuso sexual y conducta inapropiada, acusando al quarterback de “depredador sexual”

Deshaun Watson, quién fuera quarterback de Houston Texans y ahora jugador de los Browns de Cleveland, volverá a disputar un partido de NFL este próximo domingo tras año y medio sin pisar césped por acusaciones de abusos sexuales, que empezaron en marzo de 2021.

El pasado mes de Agosto, Deshaun Watson y sus abogados llegaron a un acuerdo con la NFL para la suspensión del jugador durante los primeros once partidos esta temporada.

El quarterback llegó a recibir 24 acusaciones por abuso sexual, todas ellas por parte de diferentes mujeres afectadas. Las víctimas manifestaron una conducta sexual inapropiada en sesiones de masajes del equipo, en aquel momento los Texans de Houston. Algunas de estas mujeres calificaron a Watson de “depredador sexual”.

A causa de estas acusaciones, Deshaun tampoco jugó en toda la pasada temporada y su equipo quiso romper relaciones con él. El quarterback fue traspasado a Cleveland Browns mediante un intercambio “blockbuster” con muchas rondas de draft de por medio.

Browns recibió a Deshaun Watson y una sexta ronda del 2024. Por otro lado, Texans obtuvo tres primeras rondas de draft (2022,2023,2024) junto a una cuarta de 2022, tercera de 2023 y otra cuarta adicional correspondiente al 2024.

Cleveland lo apostó todo y dio seis rondas de draft para conseguir a Deshaun Watson. La franquicia de Ohio ya tenía en la cabeza deshacerse de Baker Mayfield, quarterback titular del equipo en ese momento y que en sus cuatro temporadas no rindió a su nivel esperado, todo un número uno del draft del 2018.

Browns no tan solo apostó todo a una carta sino que lo hizo con una operación nunca vista en la NFL. La franquicia le ofreció un contrato de 230 millones de dólares por cinco años, todos ellos garantizados, una cifra de "dinero asegurado' sin precedentes en la competición, aumentado en 80 millones el récord anterior.

Deshaun Watson gets a fully guaranteed 5 year $230M contract. That is $80M more than the previous record for fully guaranteed money at signing ($150M). This deal was negotiated by David Mulugheta of Athletes First. https://t.co/nQls9WRpD1