¡Llegar y besar el santo! Así fue el drive ganador de 98 yardas de Mayfield

Tras llegar a Rams esta misma semana, Baker Mayfield protagonizó una de las jugadas del año para remontar el partido ante Raiders en el último minuto El quarterback debutó por todo lo alto con su nuevo equipo tras ser cortado por Carolina Panthers el pasado lunes, franquicia con la que firmó el pasado verano

Baker Mayfield no será uno de los mejores quarterbacks de la competición pero cada año nos deja con alguna jugada digna de los élite en esta posición en la NFL. Esta vez fue un drive de 98 yardas a falta de 1:41 minutos en el marcador para darle la victoria a Rams ante Raiders.

Quién le hubiese dicho a Baker Mayfield, cortado hace tan solo cuatro días por Carolina Panthers, que protagonizaría una de las jugadas del año en el Thursday Night Football y le daría la victoria a su nuevo equipo con una serie de jugadas magistrales.

Así es la NFL, las cosas cambian rápidamente, para bien y para mal. Esta vez le tocó la cara de la moneda a Baker, que desde que fuese elegido en el pick número uno del draft de 2018, no ha podido demostrar su valía y ha consumado fracaso tras fracaso.

Los Rams, ante la plaga de lesiones en la posición de quarterback, apostaron por Mayfield y le firmaron hace tan sol tres días. Debutó ante Las Vegas sin muchas expectativas por parte de su entrenador, Sean McVay, pero acabó convirtiéndose en el héroe del encuentro.

Con un 16 a 10 en el marcador, los angelinos necesitaban un touchdown para ganar. El quarterback empezó la jugada donde menos les gusta lanzar a los jugadores de esta posición, desde su propia endzone. Pese a la presión rival, Baker conectó con uno de sus receptores y pudo salirse del campo para parar el reloj.

La primera jugada mágica vino a continuación: Baker Mayfield completó un pase de 32 yardas a Ben Skowronek, en la que el receptor se anticipó a la doble cobertura rival para atrapar el balón de manera inverosímil. El quarterback tuvo que rifar el balón y su compañero hizo todo lo posible para completar la jugada.

BAKER MAYFIELD TO BEN SKOWRONEK 🤯 pic.twitter.com/w7AH8b1Bnx

Ya en campo rival, Baker completó dos pases a la zona intermedia que permitieron avanzar a la ofensiva, pero tan solo les valía la anotación de touchdown.

Es aquí donde llegó el showtime. A falta de 15 segundos en el marcador, en segunda y diez, Baker Mayfield recibe el snap en una jugada donde sus cuatro receptores corren rutas verticales en busca de la zona roja.

El quarterback lanza el ovoide a Van Jefferson, wide receiver que completa la recepción de 23 yardas y le da los seis puntos a Rams. Con una precisión perfecta, Baker le pone el broche de oro a su drive ganador de 98 yardas, completando un debut soñado.

BAKER MAYFIELD LEADS A 98-YARD DRIVE TO TAKE THE LEAD pic.twitter.com/MeP9IPjXWx