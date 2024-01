Scariolo: "Llegará el momento en el que Ricky Rubio va a querer jugar"

Todo el mundo sigue esperando el regreso a las pistas de Ricky Rubio. El pasado 5 de agosto, en pleno inicio de la concentración con la selección española para preparar el Mundial, el base decidió regresar a su casa para "cuidar su salud mental", tal y como explicaron jugador y Federación a través de un comunicado.

Desde entonces, lo único que ha trascendido, más allá de los rumores que le situaban de vuelta en el Barça o en la Penya, ha sido el inicio de las conversaciones entre Rubio y los Cleveland Cavaliers para lograr la finalización del contrato, tal y como informó 'The Athletic', y que respondía a la necesidad de la franquicia de poder liberar algún contrato para reforzar su plantilla.

Su vuelta a las pistas sigue siendo una incógnita, pero una voz autorizada ha arrojado algo de luz al asunto. Se trata del seleccionador de España, un Sergio Scariolo que, en una entrevista en 'AS', ha detallado el momento en el que se encuentra el jugador.

Scariolo: "Llegará el momento en el que va a querer jugar"

"La lista que tenemos es muy larga, y Ricky siempre va a estar. Dependerá de su voluntad, su estado de ánimo, sus sensaciones, sus sentimientos y sus condiciones. Seguramente he hablado más con él que con la mayoría, me interesaba saber como estaba. Hemos hablado, pero ni de la selección ni de baloncesto, y esto será así hasta que él quiera. Llegará el momento en el que va a querer jugar, las modalidades ya las veremos. Si los tiempos de Ricky coinciden con los nuestros para este verano, será perfecto. Si no, será a la siguiente, porque Ricky tiene una edad para tener todavía recorrido en la Selección", explica el entrenador.

Ricky Rubio, junto a Sergio Scariolo en la pasada concentración del Mundial / EFE

Silencio en los Cavs

En cuanto a las informaciones publicadas por 'The Athletic' en cuanto a la finalización del contrato con los Cavaliers, 'EFE' apunta a que desde la franquicia, se mantiene un silencio absoluto a dicha situación, ya que tras preguntar al entrenador del equipo, J.B. Bickerstaff, sobre el estado de las negociaciones, su respuesta fue realmente escueta: "No tengo ninguna información".