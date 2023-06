Ricky Rubio: "Espero tener más protagonismo en los Cavaliers"

El base catalán atendió a SPORT en la presentación junto a su fundación de la campaña 'Mecheros para dejar de fumar' Rubio, sobre jugar el Mundial: "Me estoy preparando, me gustaría estar"

El regreso a casa de Ricky Rubio está cada vez más cerca. Unas declaraciones en 'La Sotana', afirmando que "en dos o tres años pondría punto final a su etapa en la NBA" fueron el punto de partida de una cuenta atrás lógica por edad, pero que todavía deberá esperar, ya que el base de El Masnou todavía tiene dos años más de contrato que espera cumplir con los Cleveland Cavaliers.

Con motivo de la campaña 'Mecheros para dejar de fumar' lanzada por su fundación, en la que se pretende concienciar a los jóvenes sobre los peligros de fumar y promover una vida sin humos, Ricky Rubio atendió a SPORT para repasar su momento actual, como se encuentra tras finalizar su 12ª temporada en la NBA, y para hablar sobre sus planes a corto y medio plazo, con la disputa del Mundial de baloncesto este próximo verano.

Pregunta: La campaña 'Mecheros para dejar de fumar' parece que nace con un eslogan algo contradictorio

Respuesta: Así a primera vista dices: ¿De verdad? (ríe). También me lo pareció a mí cuando me lo presentaron, y una vez que empecé a entender más y a entender el mensaje, al final el objetivo que tenemos es llegar a los jóvenes. Donde está el tabaco también hay mecheros y los que hemos presentado tienen un mensaje exclusivamente positivos pero dedicados a dejar de fumar y creo que va a ser una campaña exitosa.

¿No te da la sensación de que los jóvenes no son conscientes cuando empiezan a fumar de lo que puede acabar sucediendo a medio y largo plazo?

Sí y tenemos que protegerlos. Tienen una vida por delante y hay que intentar que no caigan en tentaciones como la de fumar, está estudiado que provoca cáncer de pulmón. Desde la fundación nos dedicamos a este ámbito, desde la investigación pero también desde la información. Dejar de fumar y no empezar son dos objetivos que tenemos en la organización. Creo que es una campaña muy divertida, destinada principalmente a los jóvenes, pero que tiene empuje y esperemos que mucha gente se sume.

¿Tú cómo te encuentras física y mentalmente tras una temporada marcada por la recuperación de la lesión de rodilla?

Me encuentro bien, ha sido una temporada distinta y difícil donde no terminé muy a gusto en ese sentido. Mi equipo personal no me ha dejado descansar desde que he vuelto a España, ya que teníamos el objetivo de volver a recuperar las sensaciones de antes de la lesión y volver al nivel en el que estábamos, y ya entrenando para estar al nivel físico que queremos.

¿Cómo afrontas un día sin esa rutina NBA?

Por la mañana llevo a mi hijo al colegio y empiezo a entrenar, un poco dejar los deberes hechos para tener por la tarde todo tipo de actividades, desde reuniones con la fundación hasta estar con los amigos y la familia. Al final disfruto de estar en casa, que se está a gusto.

Ricky Rubio presentó junto a su fundación la campaña 'Mecheros para dejar de fumar' | David Ramírez

¿Cómo has vivido la final de la Conferencia Este entre Miami Heat y Boston Celtics y que pronósticos haces para la gran final?

150 veces que no se había remontado un 3-0, esta parecía la definitiva y al final no se ha roto la estadística. Hay que darle mucho crédito a lo que está haciendo Miami, han luchado y demostrado que por mucho que se les considere como el equipo 'tapado', están ahí. Parece que los Nuggets son favoritos, pero los Heat han jugado con ese cartel de no favoritos y han ganado todas las series. Van a ser unas finales muy divertidas e interesantes.

¿Tenemos que esperar un verano tranquilo sobre tu futuro en Cleveland?

Sí, estoy hablando con ellos pero tengo dos años más de contrato y sí que es cierto que me gustaría tener más protagonismo del que tuve cuando terminé. Es verdad que volvía de una lesión y es muy difícil coger la dinámica a mitad de temporada, y espero que arrancando desde el principio pueda tener más protagonismo.

En los últimos días has hablado de la fecha sobre la vuelta a casa. No sé si esa casa es de color azulgrana o verdinegro...

La casa al final es vivir en mi casa de El Masnou, tranquilo, y de allí depende el desplazamiento. Veremos cuando llegue el momento que proyectos hay y las ganas que tenga yo y como esté físicamente. No descarto no volver a jugar más a baloncesto. Se empiezan a plantear ya escenarios, en la mente empiezo a pensar ya en el futuro, pero como me demostró el año pasado antes de la lesión, en el que era mi último año de contrato, quería pensar más allá. Al final pueden pasar cosas que pueden diferenciar la decisión final, y cuando llegue el momento, vendrá.

Ricky Rubio, junto a Manel Fuentes en la presentación de 'Mecheros para dejar de fumar' | David Ramírez

Barça y Joventut están jugando el Playoff ACB, ¿Qué opciones pueden tener?

Veo a los de Saras con muchas opciones tras el 'palo' de la Final Four. La eliminatoria ante Valencia Basket fue muy seria. La Penya le ha jugado de tú a tú a Baskonia y están en semifinales por segundo año consecutivo con total merecimiento.

Está sonando mucho el nombre de tu seleccionador, Sergio Scariolo, como posible primer entrenador en algún equipo NBA. ¿Le ves capacitado para el puesto?

Él tiene el recorrido y el conocimiento de haber estado como asistente allí durante tres años, y en ese sentido creo que es el que mejor preparado está para ser el segundo entrenador europeo que lo consigue. Yo que llevo jugando con él en la selección tanto tiempo, es un gran, gran entrenador.

¿Y a ti te veremos luchar por revalidar el MVP del pasado Mundial de baloncesto?

Si, estoy entrenando ya para llegar bien físicamente y poder estar disponible para la selección. Una vez allí mandará lo que diga el seleccionador, pero me gustaría estar.