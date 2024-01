La NBA se 'olvida' de Doncic

Quedan pocas palabras para definir lo que está haciendo Luka Doncic en su sexta temporada en la NBA. El esloveno es, libra por libra, el jugador más talentoso del planeta junto a Nikola Jokic, firmando números históricos que están a altura de los más grandes del deporte. Sin embargo, su candidatura al MVP sigue lejos de convencer a la liga, algo que causa muchas dudas entre el público general y el criterio actual para hacerse con el premio.

Números históricos cada noche

El de Mavericks roza la excelencia en prácticamente todas las métricas. Es el segundo máximo anotador por encuentro, con 33.9 puntos y el tercer mejor en asistencias, con 9,27. Está de dulce y lo sabe, en especial desde el tiro exterior, siendo el segundo que más anota desde la larga distancia, con 4 por partido. Luka domina de principio a fin a sus rivales y es una 'quimera' para cualquier esquema defensivo, algo que volvió a demostrar en el último choque ante Warriors, desmantelando a Curry y los suyos con un 39/8/10 mágico.

Su mes de diciembre a nivel individual no tiene casi comparación: +35 puntos, + 8 rebotes y + 10 pases de canasta jugando al menos diez partidos, una línea estadística que tan solo consiguió Oscar Robertson en 1960, mítico base de Royals y Bucks que sentó las bases del baloncesto actual . El ex del Real Madrid sigue empeñado en romper récords cada noche que juega, pero la NBA parece no querer reconocer la grandeza de Doncic en materia de MVP.

La NBA se olvida de Luka

En el último ranking oficial por el MVP publicado el pasado 30 de diciembre, la NBA colocó al base de Dallas en quinta posición por el galardón, por detrás de Embiid, Jokic, Antetokounmpo y Shai Gilgeous Alexander. Por mucho mérito que estén cosechando sus rivales, es más que dudosa la valoración que hace la misma competición sobre una de sus principales estrellas. No solo es cuestión de números. Luka tiene aura de jugador generacional; un hombre destinado a ocupar un puesto privilegiado en el olimpo del baloncesto cuando ponga fin a su carrera.

Tras dos meses disputados, el único rival que podría arrebatarle el premio es Joel Embiid, pívot de Philadelphia que está firmando un año descomunal, decidido a revalidar el MVP que consiguió por primera vez en la 22-23. El de 76ers lidera la competición en puntos por contienda (35.00) y es quinto en rebotes, con 11.72. Su dominio en cancha es total, formando una dupla letal con Tyrese Maxey que ha disipado todas las dudas que dejó la marcha de Harden de la franquicia. Son terceros en la Conferencia Este, con un 22-10 de balance, luchando de tú a tú con Bucks y Celtics por el trono. Por lo que respecta a los otros tres competidores al MVP, Doncic está un escalón por encima sin ninguna discusión.

Los Mavs, una barrera hacia el MVP

Más allá del rendimiento individual de los jugadores, algo que la liga tiene muy en cuenta a la hora de otorgar el MVP es el récord del equipo al finalizar la temporada. Se suele decir que el galardón es entregado al "mejor jugador del mejor equipo", algo que podría suponer una piedra en el camino para Luka. De la lista de 5 candidatos, Dallas es el equipo con peor balance en victorias y derrotas.

Luka Doncic y Kyrie Irving, la pareja que decantará el futuro de los Mavs / TOM PENNINGTON

Los Mavericks, por el momento, siguen padeciendo los mismos problemas que han limitado sus aspiraciones las pasadas campañas. Son sextos en la Conferencia Oeste (19-14), abonados a la irregularidad y las lesiones de hombres vitales. Tras perderse algunos partidos a inicio de campaña, Kyrie Irving suma ahora 12 partidos sin vestirse de corto, una baja que está notando Jason Kidd y que ha obligado al entrenador a mover ficha. También hay buenas noticias: la elección de Lively en el Draft ha sido un acierto inesperado, y la resurrección de Dante Exum parece una realidad y no un espejismo. Pero no es suficiente.

Para que Doncic opte al MVP de forma clara, bajo el criterio actual de la liga, todo apunta a que los Mavericks deberán mejorar sus prestaciones y subir puestos en la tabla clasificatoria.