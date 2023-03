Directo | Gamarra abre la segunda jornada de la moción de censura de Vox y Tamames

La portavoz popular justificará desde la tribuna la abstención del PP y Patxi López dará la réplica como portavoz socialista | Se espera que Sánchez acuda a la votación e intervenga de nuevo

El Congreso rechazará este miércoles la segunda moción de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su candidato, el economista Ramón Tamames, que escuchará desde el escaño de Santiago Abascal la justificación que ofrezca la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a la abstención anunciada por los populares.

El pleno del Congreso retomará a las 9,00 horas el debate de esta moción de censura, la sexta de la democracia, que solo contará con los 52 apoyos del grupo parlamentario de Vox y frente a la que el PP ha decidido abstenerse, pese a que en la primera moción de Vox, en 2020, votó en contra.

Gamarra, tiene previsto centrar su intervención en la necesidad de cambiar al Gobierno y no en el candidato, porque en "el problema de este país no es Tamames", según señalan a EFE fuentes populares. En la dirección nacional del PP niegan estar preocupados porque el Gobierno les acuse de acercarse a Vox con la abstención y recalcan que la moción es un "sainete" del que han buscado desmarcarse, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo no ha acudido a la Cámara Baja ni ha tenido agenda pública.

Tras la intervención de la portavoz del PP será el turno del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y todo parece indicar que Tamames replicará de forma conjunta a todos los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido durante los dos días.

La segunda jornada de debate finalizará previsiblemente cerca del mediodía con la presencia del presidente del Gobierno, que acudirá a la votación final, la cual será nominal, por llamamiento y por orden alfabético, aunque la letra por la que empieza se elegirá por sorteo. En el momento en que 176 diputados se pronuncien en contra de la iniciativa quedará plasmado el fracaso de la moción con la que Vox buscaba adelantar las elecciones generales y reivindicarse como "muro de contención" frente al "sanchismo y al separatismo".