Desvelados los primeros 35 nombres de la prelista de Luis Enrique para el Mundial

El 11 de noviembre dará a conocer la lista definitiva de 26 jugadores Sergio Ramos está en esta prelista enviada a la FIFA, según apunta Marca

El Mundial se acerca y las selecciones ya van comunicando sus prelistas. En el caso de España no ha sido así, pero según apunta el Diario Marca, ya se conocen los primeros 35 nombres que figuran en esta previa de 55.

Luis Enrique tendrá que lanzar la definitiva de 26 el día 11 de noviembre y, aunque parece que lo tiene bastante decidido, por las convocatorias que ha ido haciendo durante la clasificación y la UEFA Nations League, aún pueden haber sorpresas. Existe predominio azulgrana, ya que como se explica, hasta nueve jugadores estarían entre los 55.

Kepa en la portería

Siempre según la información, en la portería aparece el nombre de Kepa. El guardameta del Chelsea ha recuperado su mejor nivel y el técnico asturiano lo sabe, pero el trío formado por Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya parece que sigue siendo el elegido.

Sergio Ramos sorprende en defensa

Como informan, la inclusión del futbolista del PSG en esta prelista no significa que vaya a estar en la cita mundialista, de hecho no tiene prácticamente posibilidades. Los que sí están y tienen muchos números de viajar son Pau Torres, Laporte, Eric García, Diego Llorente y Hugo Guillamón. También aparece Íñigo Martínez. No se habla de los laterales, pero sí de la inclusión de Carvajal, Jordi Alba y Marcos Alonso.

¿Se esperará a los lesionados del centro del campo?

Hay nombres que gustan mucho al técnico que aún no se sabe si llegarán, como los de Koke y Marcos Llorente, incluso también el de Oyarzabal, pero los que tienen muchas más posibilidades de estar son Busquets, Rodri, Carlos Soler, Gavi, Pedri, Mikel Merino, Brais Méndez o Sancet.

¿Reconocimiento a Aspas?

Luis Enrique tiene sus nombres apuntados ya, pero la afición reclama a Aspas. El delantero no entra en los planes de la roja desde 2019, pero aún no está descartado. Borja Iglesias, Ansu Fati, Álvaro Morata, Dani Olmo, Ferran Torres, Marco Asensio, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Nico Williams y Pablo Sarabia son los jugadores que están en la lista y tendrán que 'luchar' estas últimas semanas para ganarse un puesto.