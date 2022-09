Luis Enrique: "La línea más potente que tengo es la defensa"

El seleccionador define el duelo ante Portugal como una final y asegura que no van a especular "Ojalá pudiera garantizar que ganamos el Mundial, pero garantizo que no vamos a tener miedo", asegura

Luis Enrique enfoca el partido ante Portugal como una final y lo hace convencido de que están en condiciones de ganar. "Es una final y así lo vamos a plantear. Es positivo haber llegado con opciones al último partido. Es un privilegio jugárnosla ante una selección tan potente". El asturiano elogió el potencial de Portugal pero insistió que está convencido de que competirán. "En el fútbol no da miedo nadie. Queda bien para los periodistas, pero si hablamos de sus jugadores son top, no solo Cristiano. Es una de las favoritas, como puede ser España. Es la cuarta vez que jugamos contra ellos y hemos empatado los tres primeros. Creo que incluso si hubiera sido un combate de boxeo hubiéramos ganado a los puntos".

El asturiano entiende que la selección genera debates pero desde dentro insistió que no hay dudas. Luis Enrique reflexionó sobre el momento de las selecciones, donde cada vez hay menos amistosos y más exigencia e igualdad. "Esto es el fútbol profesional. El que no lo acepte... lo importante es que yo no vea dudas donde no las tiene que haber y no las hay. Aquí no hay partidos amistosos. Aquí todo son partidos oficiales ya. Ganamos en Suiza en junio y llevábamos sin perder mucho tiempo en casa. Ahora nos ha tocado a nosotros, que llevábamos once meses sin perder. Está todo muy igualado. Solo hay que ver los resultados. Nosotros, en una situación de cambio generacional, tenemos siete jugadores con edad sub 21 que pueden estar en el Mundial. No son excusas, son reflexiones. Estamos en idea de crecer y aceptamos la exigencia. El camino ha sido muy positivo y se refrenda con la actitud de la afición en todos los campos. Hay que aceptar las derrotas como parte del camino".

Un plus en la máxima exigencia

Al técnico le recordaron que España ha dado su mejor nivel en los grandes escenarios en los últimos tiempos. Y Luis Enrique espera precisamente eso: un paso adelante del equipo para lograr la victoria. "Ojalá demos un plus, pero esto es fútbol y no siempre salen las cosas cómo quieres. No tengo duda que vamos a competir. Ellos no necesitan generar tantas ocasiones para hacer gol, pero vamos a intentar tener el dominio y el control del balón".

En este sentido insistió con la idea de que hay que afrontar el partido como una final. "Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial. 90 minutos y solo nos vale ganar. Nunca especulamos y no lo haremos mañana. Una final es bonita. No se juegan muchas y menos con la selección y vamos a dar la talla".

La incógnita del '9'

Ante Suiza Luis Enrique sorprendió con la figura de Asensio como nueve. El asturiano no aclaró quien será titular ante Portugal pero analizó las opciones que tiene. "Independientemente de quién juegue de 9 tiene que hacer lo mismo. Sea Borja, Morata o Marco Asensio. Tiene que ocupar los mismos espacios y dar apoyo a los compañeros. Solo cambia el perfil. Álvaro va más al espacio y aguanta el balón. Marco tiene más facilidad para asociarse. Borja es más referencia como Álvaro. No tengo que cambiar el mensaje, pero salen cosas diferentes, por eso decidiremos en función de lo que consideremos que podemos poner en más problemas a Portugal".

La derrota ante Suiza también ha agitado el debate sobre la defensa de la selección. El asturiano ha recordado que no defienden solo los defensas y que es un trabajo conjunto. Cuestionado sobre si es la línea más frágil del equipo hizo una defensa contundente: "La línea más potente que tengo es la defensa, porque aquí no hay solo una línea que defiende, defiende todo el equipo. Igual que también en ataque. Ataca Unai Simón el primero".

Un césped problemático

España se encontrará con un césped que no estará en las mejores condiciones. Luis Enrique no quiso dramatizar la situación aunque reconoció que no tiene la certeza de que estará en buen estado. "Nos han avisado antes que no podíamos pisar las áreas. Como Portugal no entrena, tampoco tiene sentido que lo hagamos nosotros. Vamos a preservar el estado del césped. No está tan mal. No sé si se levantará e imposibilitará jugar bien. Espero que sea una buena noche de fútbol".

Más allá del césped, el técnico aseguró que España no especulará y envió un mensaje de optimismo a los aficionados. "Aquí soy tímido, así que imagina en el vestuario. La respuesta la tienes dando una vuelta por La Romareda o el Camp Nou. Los jugadores han conquistado el cariño de la afición. Ojalá pudiera garantizar que ganamos el Mundial, pero garantizo que no vamos a tener miedo".