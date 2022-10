Las "extrañas lesiones" que atacan a Thiago en el Liverpool

El centrocampista español recibió críticas de Glen Johnson sobre sus constantes problemas físicos: "Debería estar en forma para todos los partidos, tiene lesiones extrañas" Thiago ya se ha perdido más de cinco partidos de Premier League por lesión esta temporada

Desde su llegada a Liverpool, Thiago Alcántara no ha dejado atrás su calvario personal con las lesiones, con un amplio expediente médico desde sus inicios como jugador en el Barça y que parece no tener fin en Inglaterra. La última ausencia del español, a causa de una infección en la oreja, ha hecho saltar las alarmas de los 'reds', y el exjugador del Liverpool, Glen Johnson, ha manifestado su opinión respecto al asunto, acusándolo de sufrir "lesiones extrañas".

Parece que no paran de aflorar los problemas en Liverpool. Tras la última derrota de los hombres de Klopp ante el Nottingham Forest por 1-0 el pasado sábado, que deja al equipo en novena posición y fuera de puestos europeos, las lesiones de jugadores clave como Darwin Núñez y Thiago amenazan ahora al club de Merseyside.

No es la primera vez que Thiago se cae de la convocatoria en un partido del Liverpool, una situación que ha vuelto a poner en el ojo del huracán al jugador español, que ha recibido críticas por parte de Glen Johnson. "Debería estar en forma para todos los partidos todas las semanas, porque es ese tipo de jugador que se pasea y no corre. No debería tener tantas lesiones musculares, a lo que me refiero es que Thiago no se lastima en un partido”, ha declarado.

El ex internacional de Inglaterra declaró en Midnite.com su preocupación por los continuos problemas de salud de Thiago. Su técnico, Jürgen Klopp, habló sobre la ausencia de su jugador y manifestó que "Thiago tuvo anoche una infección de oído grave. No había posibilidad de que él hiciera nada. Lo llevamos a casa. La decisión se tomó a las 5:15 am. Sí, tenía tanto dolor que tuvo que ir al hospital”.

Thiago ha disputado cinco partidos en Premier League de los once disputados por el Liverpool y ha sido titular en dos de ellos. Jugó 51 minutos en el primer partido ante el Fulham y se perdió los cinco encuentros siguientes, para después volver a jugar prácticamente todo en las últimas jornadas de liga a excepción de esta última, en la que fue baja de última hora.

El estado de forma de Thiago en estas próximas semanas será calve para el devenir del jugador no tan solo en el Liverpool sino también en la selección, a poco menos de un mes par el inicio del mundial de Catar y con la lista de convocados de Luis Enrique aun por cerrar.