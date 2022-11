Jordi Alba: “Cuando el Barça me lo ha pedido, yo he ayudado. Nadie puede decir lo contrario”

"Estoy con la conciencia tranquila. Con esto me basta. Cuando no esté para jugar en el Barça seré el primero en irme, pero de momento me veo bien", ha declarado el lateral catalán en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' "Estoy seguro que haremos un gran Mundial. Claro que tenemos opciones de ganarlo", ha valorado sobre las opciones de 'La Roja' en Qatar

“Siempre pienso en lo mejor para el club. Soy de Barcelona y siento los colores”. Jordi Alba ha vuelto a ser muy contundente al ser preguntado por su situación contractual en el club azulgrana en una entrevista en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'. El lateral de L’Hospitalet. “contento de jugar mi tercer Mundial”, ha reivindicado que “cuando el Barça me lo ha pedido, yo he ayudado” y que “nadie puede decir lo contrario”. “Estoy con la conciencia tranquila. Con esto me basta”, ha valorado.

“Siempre he confiado en mí. Sé lo que puedo dar. Cuando no esté para jugar en el Barça seré el primero en irme, pero de momento me veo bien. Se dijeron muchas cosas el pasado verano, pero decidí quedarme. Mi intención es quedarme hasta el final de mi contrato, ya veremos lo que piensa el club”, ha reflexionado antes de remarcar, sobre la supuesta oferta del Inter de Milán en el último día del mercado de fichajes, que “nadie me dijo nada, pero ya sabe cómo funcionan las cosas en el entorno del Barça”. “Después de la última Eurocopa me pidieron ayuda. El año pasado fue la última vez”, ha zanjado.

El defensa culé, que no ha cerrado la puerta a jugar el Mundial de 2026 porque no quiere renunciar “a nada”, ha dejado muy claro que se siente preparado para “jugar los siete partidos de este torneo”. “Estoy más descansado que otras temporadas y no he perdido el ritmo”, ha justificado. En este sentido, Alba ha agradecido una vez más la “confianza” de Luis Enrique en una temporada “difícil a nivel de minutos disputados”. “¿Su faceta como ‘streamer’? Lo está haciendo muy bien. Nosotros lo vemos y nos echamos unas risas”, ha bromeado sobre el seleccionador.

SPORT entrevistó a Jordi Alba tras ser convocador para el Mundial de Qatar | Javier Ferrándiz

“La gente se ha vuelto a enganchar a la selección. Lo vamos a dar todo. Espero y deseo llegar lejos”, ha apuntado antes de considerar que está “seguro” que “España hará un gran Mundial”. Para finalizar, Jordi Alba ha explicado que su relación con Xavi es “muy buena” y que el Barça “va por el buen camino”. “Las ideas del míster son buenas. “No siempre se va a ganar teniendo el balón y jugando bonito. Jugar bien te lleva más rápido a vencer, eso está claro, pero al final lo que vale es ganar”, ha finalizado.

En ‘El Partidazo de COPE’, Alba ha confesado que “claro” que le gustaría “que Messi volviera al Barça. Fue una pérdida importante en el vestuario. Su adiós también me condicionó en el juego”, ha reconocido. Sobre otro nombre propio en clave azulgrana, Gerard Piqué, ha opinado que “se fue un poco por todo”. “Él es así, eligió cuándo se quería ir y lo hizo bien. Nadie se lo esperaba. El día de la cena nadie sabía nada, no nos dijo nada”, se ha sincerado.