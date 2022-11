Jordi Alba: "Luis Enrique es el mejor del mundo"

"Balde tiene un futuro increíble y también un gran presente, es un jugador para tenerlo en cuenta", comenta "Messi puede jugar hasta cuando quiera porque siempre marca la diferencia, es el mejor del mundo", añade

Jordi Alba es uno de los 26 escogidos por Luis Enrique para representar a la selección española en el Mundial de Qatar 2022. Su presencia en el FC Barcelona se ha visto rebajada considerablemente esta temporada, pero con el combinado nacional sigue siendo uno de los fijos del técnico asturiano. El segundo capitán de la 'Roja' competirá con el también blaugrana Alejandro Balde en el carril izquierdo, después de la baja de José Luis Gayà por un esguince en el tobillo.

"Voy a coger este Mundial con muchísimas ganas, porque puede ser el último para mí. España tiene una ilusión joven e ilusionada y, aunque los rivales son difíciles y la Copa del Mundo un torneo duro, tenemos muchas esperanzas y mucho ánimo", ha explicado en una entrevista concedida a 'As'.

Muchos jugadores concuerdan en que el fuerte de este equipo es el colectivo, una mezcla entre juventud y veteranía. Jordi Alba, también. "Creo que he madurado como jugador y también como persona. Entiendo mejor el juego y ahora que soy más veterano intento ayudar a los más jóvenes, como en su día hicieron conmigo. En la Eurocopa se hablaba lo mismo y se señaló que quizás España era un equipo demasiado joven. Pero luego ya se vio que competimos y si nos eliminaron fue porque nos faltó una pizca de suerte en los penaltis contra Italia en un partido en el que, a mi entender, fuimos mejores. Tenemos gente joven, es cierto, pero que son jugadores de Primera y que están en Champions. Y después estamos los veteranos para los momentos más delicados", argumenta.

El de L'Hospitalet se ha deshecho en elogios hacia el seleccionador nacional, Luis Enrique, asegurando que, para él, "es el mejor del mundo" y "es un entrenador cercano, pero exigente", por lo que es "un placer tenerlo en la selección". Cabe recordar que ambos coincidieron en el Barça entre 2014 y 2017, cuando el asturiano cogió las riendas del club blaugrana. En sus últimos años, la relación entre ambos se fue deteriorando y, cuando se convirtió en seleccionador nacional, Alba estuvo entre 2019 y 2020 sin ir convocado con la absoluta.

Balde y la competencia

La baja de Gayà en defensa ha tenido un efecto dominó en la llamada de Alejandro Balde a la selección. El joven canterano del Barça no había sido nunca convocado con la selección española absoluta y podría debutar en el Mundial. Su meteórico ascenso en el Barça -siendo el defensa más utilizado por Xavi esta temporada- le ha valido un billete a Qatar.

"Balde es un grandísimo jugador que lleva poco en la élite, pero que está jugando muchos partidos en el Barcelona y está aprendiendo muy rápido. Le hemos recibido como uno más, y yo desde el primer día trato de aconsejarle lo mejor, aquí y en nuestro club. Balde tiene un futuro increíble y también un gran presente. Es un jugador para tenerlo en cuenta", ha comentado en el citada entrevista.

¿El regreso de Leo Messi?

Por todos es sabido la estrecha relación que une a Jordi Alba y Leo Messi. Inseparables dentro y fuera del terreno de juego. "Hay muchos jugadores en el Barça y en la Selección con los que me entiendo muy bien. Lo hago con Ansu Fati, Ferrán, Pedri, Gavi..., pero lo que tenía con Messi era algo especial. Casi todos los goles que he marcado con el Barça han sido jugadas con él, con pases suyos. Y yo también le he dado muchos pases. Es muy difícil que alcance eso con otro jugador, prácticamente imposible. Con Messi bastaba con mirarnos", explica el defensa.

Envió balones fuera al ser preguntado por si, de no ganar España el Mundial preferiría que lo hiciese la selección argentina. En este sentido, también habló sobre el futuro de Messi: "No he hablado con Messi de ese tema, pero él puede jugar hasta cuando quiera porque siempre marca la diferencia. Messi es el mejor del mundo, no descubro nada. Es un jugador único", ha concluido.