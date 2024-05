Kroos: "Ganar la Liga perdiendo el Barça fue el doble de bueno"

Toni Kroos suele mantener charlas con su hermano Félix en el podcast 'Einfach mal Luppen'. En el último episodio charló sobre cómo vivió el momento exacto en el que el Real Madrid se convirtió matemáticamente en campeón de Liga. Fue en el Santiago Bernabéu, donde el club habilitó una zona para futbolistas y familiares, que vieron juntos el Girona-Barça que acabó siendo decisivo.

"Cuando el Barcelona se puso 2-1 arriba, me iba a ir a casa, pero todo el mundo me dijo que me quedara. A los cinco minutos perdían 4-2. No irme fue una gran decisión", narraba el alemán, que reconoce que "fue todo bastante loco porque el Girona también se hubiese podido poner 7-2". Eso sí, confiesa que "lo celebramos un poco, pero tampoco demasiado”.

Kroos, en cambio, sí se siente muy orgulloso por este nuevo título: "Es la sensación de haber conseguido algo grande", aunque reconoce que "la temporada fue tan clara que le restó algo de emoción". Y tiene claro que habría preferido otro escenario, más allá de que ver perder al Barça le llenó de satisfacción: "Está claro que, de haber podido elegir, habría preferido no vivirlo delante de la tele. Da igual, combinarlo con una derrota del Barça fue el doble de bueno”.