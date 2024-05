Ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé... ¿se acaba el PSG?

Messi, Mbappé y Neymar: el tridente más letal de Europa / EFE / AFP

Con el dinero por castigo y con capacidad infinita para fichar y crear una jaula de oro para no dejar salir a sus futbolistas, el PSG ha ideado un modelo de fútbol como el que soñábamos en los marcos de los libros de texto en el colegio, haciendo el mejor once posible con los futbolistas de todo el mundo.

El modelo permitió juntar en un mismo equipo a Leo Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, no había una delantera mejor en ningún equipo, ni más magia, ni más futbol, ni potencia, ni regate, ni goles imposibles. Pero algo falla en el modelo cuando lo que más desean los futbolistas una vez llegan a París parece que es irse. Los cantos de sirena y la tentación del dinero es muy grande, pero al final no deja de ser un equipo de fútbol que juega en una Liga de dudoso prestigio y contra equipos que no tienen el nivel para llamarse liga grande.

Entonces la única manera que tienen los jugadores para seguir demostrando su valía y su prestigio es la Champions League y, solo haber llegado una final, tras los cientos de millones gastados cada temporada solo tiene un nombre. Absoluto fracaso.

La cárcel de oro que es el PSG para los jugadores de fútbol tiene fugas y es que por mucho que Al-Khelaifi lo desee, hay unas normas en el fútbol que hace que los contratos puedan terminar y eso ha aprovechado Mbappé tras llenarse los bolsillos hasta los topes para huir camino de Madrid.

Ya no quedará rastro del tridente más lujoso del fútbol mundial, quizás algún día se dan cuenta de que solo con jugadores muy bien pagados, mucho marketing y con ultras muy radicales no se consigue convencer al amante del fútbol. Quizás QSI se da cuenta de que esta no es la vía y optan, o bien por intentar hacer un equipo de fútbol de verdad, en vez de una fiesta galáctica o invertir en otro deporte para blanquear la imagen de su país.