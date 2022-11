Balde: el reto de ser la sensación inesperada

El jugador puede tener minutos en La Roja porque es el lateral más potente del grupo de Luis Enrique “Todavía no me creo que esté aquí. Se lo dedico a la gente que siempre ha estado ahí”, señaló el jugador

Llegó de forma inesperada, pero lo hace con toda la ilusión y ambición del mundo. Álex Balde ya pisó el césped con la selección española y sus sensaciones son buenas. El lateral del Barça está en un estado de forma excepcional y así lo demostró. Y su reto ahora es convertirse en la sensación inesperada de La Roja, como lo fue Gavi o Pedri en las últimas competiciones oficiales. Balde tiene claro que va a tener su oportunidad porque es el lateral más potente del grupo.

Balde, que había aterrizado en la tarde del sábado en Doha, ya se puso a las órdenes de Luis Enrique en las instalaciones de la Universidad de Qatar. Completó el entrenamiento matinal sin complicaciones, pese al largo viaje del día anterior. Balde estaba concentrado en Sevilla con la sub-21 cuando supo que tendría que incorporarse a la absoluta: viajó de Sevilla a Barcelona, y de la capital catalana a Doha.

“Todavía no me creo que esté aquí. Tengo el móvil a reventar de mensajes. Se lo dedico a la gente que quiero y siempre ha estado ahí”, explicó el jugador en los medios oficiales de la RFEF. “Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado a estar aquí. Sobre todo a mi familia, que está en mi día a día y me hacen estar con los pies en el suelo. He hablado con Nico Williams, que me llevo muy bien, y con Ansu. Muchas ganas de estar con ellos”, aseguró Balde.

Aunque estaba previsto que el futbolista del Barça compareciese ante los medios tras su primer entrenamiento, su agenda se lo impidió: jugar un Mundial es un privilegio, pero también comporta una serie de obligaciones para los jugadores, como las revisiones médicas y el repaso a la documentación previo al inicio del torneo. Balde tuvo que cumplir varios compromisos con la FIFA durante el día de ayer, por lo que no pudo sentarse ante los medios.

¿La gran sorpresa?

A partir de ahora, Balde sabe que deberá luchar por ganarse un puesto. Es muy improbable que tenga minutos en el debut ante Costa Rica, pero Luis Enrique es un técnico que se mueve mucho por sensaciones en los entrenamientos y Balde lleva meses como una moto. De hecho, Xavi Hernández le ha dado la titularidad convirtiéndole en el defensa con más minutos del equipo y eso no es tarea sencilla. Puede jugar en varias posiciones del campo y en partidos que se complican puede ser un revulsivo importante. Podría ser la gran sorpresa.

La otra cara de la moneda tuvo nombre y apellidos, los de José Luis Gayà. El valenciano tuvo que abandonar la selección con gesto compungido por la lesión que sufrió en el entrenamiento previo al Jordania-España. Algunas informaciones apuntaron que el jugador hubiera podido disputar incluso el primer partido del Mundial -el miércoles ante Costa Rica-, porque el esguince que sufrió era leve, pero ni el jugador ni el Valencia se pronunciaron.

Gayà sí que acudió a las redes sociales, para emitir un mensaje de apoyo a sus compañeros. “Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente no sé si merezco tanto cariño. No es fácil de asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve”, señaló.