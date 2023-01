Álex Dujshebaev: “La esencia de la selección es el gran ambiente"

El cántabro será uno de los grandes líderes de la selección española en el Mundial que empieza el miércoles "Ahora nuestro objetivo es pasar con tres victorias a la siguiente fase", indicó el primera línea de los Hispanos

Tras el gran nivel mostrado ante Rumanía, Bahrein y Argentina, llega la hora de la verdad para los Hispanos en el Mundial con Álex Dujshebaev como uno de sus jugadores más importantes.

El primera línea de la selección española ha sorprendido actuando como central en el Torneo Internacional y se ha sincerado en una entrevista con SPORT.

El equipo se ha despedido este lunes en un acto oficial antes de viajar a tierras polacas, donde disputará la primera fase con Montenegro, Chile e Irán como rivales. Los vigentes subcampeones europeos debutarán el jueves ante los balcánicos con los cuartos de final como primer objetivo de mínimos.

Lo primero, ¿cómo se encuentra?

Muy contento, con muchísimas ganas y con esa motivación extra por no poder jugar el Europeo el año pasado. Tengo muy buenas sensaciones y estoy deseando que empiece el Mundial al igual que todo el equipo.

En 2022 se quedó sin Europeo, perdió la final de la Champions por penaltis y cayó en ‘semis’ de la Super Globe también ante el Barça y con paliza (28-39)...

Sí, fueron muchas emociones. Al final la gente se queda más con los resultados. A nivel deportivo fue un año duro y complicado que empezó mal, porque me costó recuperarme del hombro tras la operación. Hicimos una gran temporada con el Kielce, un penalti nos dejó sin Champions y por eso el sabor final fue agridulce. Desde que volvimos septiembre, esta temporada hemos hecho grandes partidos con ese asterisco de la Super Globe, que fue de largo nuestro peor partido. Ahora estamos por el buen camino, jugando a gran nivel y estamos peleando la primera plaza del grupo con el Barça, así que a seguir y a tener más acierto en los momentos decisivos.

Álex Dujshebaev, roto tras perder la final de la Champions | EFE

En estos tres partidos en Benidorm ha jugado bastante de central. ¿Cómo se ha visto?

A Jordi le gusta buscar alternativas y es verdad que me ha utilizado muchos minutos de central. Me he sentido cómodo, aunque es algo que ya había hecho en momentos puntuales en el Kielce, porque al estar dos zurdos de nivel en la primera línea tenemos que compartir la posición. Ya te digo, me siento bien y voy a intentar ayudar en todo lo que pueda.

¿Tienen que ponerse nerviosos su hermano Dani y Karacic en el Kielce?

Jaja, no. Al final los buenos jugadores siempre son compatibles. Antes había muchos laterales izquierdos que podían jugar de centrales y hoy también podemos ver intercambios en la primera línea entre el central y los laterales.

Por fin su hermano Dani es importante en la selección después de tanta lesión...

Tiene muchas ganas de hacerlo bien y estoy muy contento por él. Tuvo la mala suerte de lesionarse de gravedad cuando mejor estaba después del paso adelante que había dado en el Mundial y fue un palo gordo perderse los Juegos. Este Mundial va a ser muy importante para él, para que coja buenas sensaciones. Seguro que va a aportar muchas cosas en defensa, en ataque y en las transiciones. Jordi confía mucho en él.

Dani Dujshebaev, en Benidorm contra Argentina | EFE

¿Hace un poco 'de Talant' con su hermano o no se deja?

Bueno, como hermano mayor intento aconsejarle, pero él lleva su propio camino y sigue creciendo y mejorando. Ya es mayor para tomar sus propias decisiones, aunque estamos siempre juntos. En el club, en la selección, compartiendo habitación... Es una pasada poder estar cerca de los tuyos.

Se sigue yendo gente y el equipo siempre responde. ¿Cuál es el secreto de esta selección?

El equipo. Ese espíritu y ese buen rollo se van transmitiendo con los años y eso es importante. Se fue alguien tan importante como 'Rulo' (Entrerríos) y se intenta minimizar. En su día se fueron Viran que era clave en defensa, Julen (Aguinagalde) o Víctor (Tomàs) por decir tres y no es el fin del mundo, porque siempre hay gente detrás para suplirlos. Todos somos prescindibles y la esencia de la selección es el gran ambiente que hay. El valor que se realza del grupo es mucho más importante que uno, dos o tres jugadores puntuales por mucho tiempo que lleven. Anteponemos el grupo a todo lo demás y eso sigue dando resultados.

Tiene 30 años. ¿Es ya un líder en esta selección?

Mmm..., quizá sí, pero eso al final lo tendrán que valorar los otros. Ya me sentía muy importante en el Europeo en 2020 y en los Juegos. Es verdad que ahora hace más falta dar confianza a los nuevos, porque con el otro grupo llevábamos tanto tiempo juntos que estaba todo muy claro y no hacía falta hablar de dinámicas ni de roles. Ahora igual sí me toca guiar un poco a la gente que tiene menos experiencia y conseguir que tengan confianza y que exploten, porque eso nos va a beneficiar a todos. Así que es posible, sobre todo más en ese papel fuera de la pista un poco a nivel emocional.

Álex Dujshebaev, en los Juegos de Tokio | EFE

¿Cómo ve a la selección?

Sinceramente muy, muy bien. Desde los Juegos no estaba en la preparación de una gran competición oficial y la gente está muy ilusionada. Me han sorprendido gratamente el nivel alto de los partidos y quizá más aún el de los entrenamientos. Es verdad que eran rivales de menor nivel, pero siempre es importante ir cogiendo sensaciones y ver en qué nivel estamos. Habrá muchas más piedras de toque en el Mundial, pero vamos con muchísima motivación para ser competitivos al máximo y para darlo todo.

¿Piensan solo en Montenegro o también en llegar a cuartos?

Sobre todo en Montenegro, porque va a ser un test para todo el grupo. El objetivo es pasar con los tres partidos ganados a la siguiente fase, que va a ser mucho más dura. El debut es muy importante, porque Montenegro es a priori el rival más complicado sin ninguna duda y siempre es difícil entrar en un Campeonato. Ese primer partido nos va a marcar en qué momento estamos. Después habrá que ir día a día, pero si el resultado en el debut es bueno ya tendremos más tranquilidad para jugar contra Chile y contra Irán.

Jordi Ribera es una figura clave en esta selección | EFE

¿Qué importancia tiene Jordi Ribera en esta selección?

Muchísima. Es el que ha conseguido dar continuidad al grupo que teníamos, amoldarlo e ir incorporando piezas sin que suponga un cambio brusco. Ha pasado una gran generación y sigue sin resentirse el nivel de juego ni los resultados en gran parte gracias a su trabajo. En todas las concentraciones de la base se ha implementado el estilo de juego de la absoluta. Y en las concentraciones de la absoluta ha ido metiendo gente nueva para que se vaya uniendo. Eso lo ha hecho muy bien, porque no es un grupo cerrado de 16 o 18, sino uno de veintitantos o 30.

¿Los grandes rivales son Francia y Dinamarca?

Yo te diría que sí. Junto a nosotros son los que entran en las quinielas. También Suecia, que juega en casa y hay que tenerla muy en cuenta. Después hay un grupo de selecciones como Islandia, que tiene un equipo muy joven pero ya con experiencia sobre todo en la Bundesliga y está jugando muy bien. Después hay equipos como Eslovenia o Polonia que pueden sorprender a cualquiera o los nórdicos como Noruega ahora que ya está recuperado Sagosen. O Alemania dependiendo de cómo les vaya, pero sobre el papel los otros dos grandes candidatos son Francia y Dinamarca, claro.

Si le hiciese elegir entre el oro y la Champions con el Kielce...

Jaja, ¿para qué elegir? Las dos cosas. Es el objetivo y voy a luchar por las dos cosas.