Márquez convoca a la prensa en Indonesia... ¿para anunciar su futuro?

El pasado miércoles Honda confirmaba oficialmente la salida de Marc Márquez al final de la presente temporada, después de que el piloto de Cervera renunciase al año de contrato que le quedaba. Era un secreto a voces y la fábrica decidió aclarar la situación justo después de la disputa del GP de Japón en su casa, en Motegi. Pero se abren nuevas incógnitas. La primera es conocer el futuro de Marc, que podría anunciarse este fin de semana en Indonesia, sobre todo si el destino del '93' es Gresini, ya que los esponsors del equipo son indonesios. El octocampeón ha convocado una rueda de prensa en solitario para este jueves (11:30 hora española), en vísperas del gran premio.

Y la segunda dura: ¿Quién ocupará la vacante de Marc en el Repsol Honda?. Al principio todo apuntaba a que Zarco sería el elegido, después se extendieron los rumores de una oferta a Maverick Viñales y ahora parece que la cúpula de HRC ha puesto sus ojos en el portugués Miguel Oliveira.

Márquez, que ya ha llegado a Indonesia, señala que "nuestro objetivo para la carrera es el mismo que para las que quedan del año: salir y dar lo máximo para acabar 2023 de la mejor manera posible como equipo. Desafortunadamente, el año pasado tuve una caída en el Warm-Up que me impidió salir a carrera, pero rodé aquí durante el test y los entrenamientos, así que tenemos una idea de qué podemos esperar este año. Vamos a dar un buen espectáculo este fin de semana y a disfrutar de verdad".

"I'm excited looking forward to start the weekend."~ @marcmarquez93 #marcmarquez93 #marcmarquez pic.twitter.com/FNVIMOz6N1

Hasta la fecha, el único piloto fijo en el equipo de fábrica de Honda para la próxima temporada es Joan Mir. En la formación satélite también tendrá continuidad Takaaki Nakagami y su nuevo compañero será Johann Zarco, que llega procedente de Pramac Ducati. El francés podría recalar finalmente en el primer equipo y dejar su puesto al reserva Iker Lecuona, actualmente piloto de Honda en Superbikes.

Pero este movimiento, aunque parecía el más lógico, puede no ser definitivo. Zarco y Nakagami se quedarían en el LCR y Honda ficharía a otro piloto para acompañar a Mir. Según desveló comentarista de DAZN y ex manager deportivo Ricard Jové, la marca japonesa habría contactado con Maverick Viñales, actualmente en Aprilia. .

"Maverick Viñales, ha sido sondeado por HRC para cubrir la plaza de Márquez en caso de salida. Y ojo, que no solo hay un elemento de Aprilia contactado por Honda. También el director del equipo Massimo Rivola podría ir en el paquete", explicó Jové.

Ahora, el portal especializado motorsport.com añade un candidato más a la lista y sugiere que el principal objetivo de HRC es el portugués Miguel Oliveira, que actualmente compite en la estructura RNF, la formación satélite de Aprilia.

Si finalmente los elegidos son Oliveira o Viñales, quedaría una Aprilia libre que incluso podría ocupar Fabio Quartararo. El piloto francés está viviendo un momento muy complicado en Yamaha y estaría buscando una alternativa para volver a luchar por el Mundial. En este sentido, llama la atención el último mensaje de Fabio en sus redes en el que dice que hay "motivos para sonreír".

There is always a reason to smile 😁 pic.twitter.com/PWrD3gIt22