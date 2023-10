Álex Márquez tiene el OK médico para viajar a Indonesia

El piloto de Gresini se fracturó tres costillas en el GP de la India y se perdió el GP de Japón "Luz verde de los médicos. Toca ser prudente e ir valorando entreno a entreno mis sensaciones físicas", anuncia

Buenas noticias para Álex Márquez y el Team Gresini. El piloto de Cervera, que se lesionó tras sufrir una aparatosa caída en el GP de la India y también se perdió el GP de Japón, ya tiene el permiso de sus médicos para viajar a Indonesia e intentar disputar la próxima carrera del Mundial de MotoGP, que se celebra del 13 al 15 de octubre.

OK médico para viajar a #IndonesianGP🏍️Toca ser prudente e ir valorando entreno a entreno mis sensaciones físicas.



Green light from medical team to travel to Indonesia. I’ll be cautious and will check my feelings in each practice session.



Looking forward to coming back! #Alex73 pic.twitter.com/vFCrTmQcMx