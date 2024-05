Kroos le da la razón al Bayern: "Había que dejar que la jugada acabase"

El Real Madrid obtuvo el billete hacia la final de la Champions League sobre la bocina, después de remontar en el partido de vuelta de las semifinales al Bayern de Múnich, con un tanto inicial de Alphonso Davies, anotando un doblete, obra de Joselu. El partido, sin embargo, no estuvo exento de polémica.

El conjunto bávaro logró el empate 2-2 en el tiempo añadido, gracias a un gol Matthijs de Ligt. El colegiado de aquel encuentro, Szymon Marciniak lo anuló por un hipotético fuera de juego. Contrario a la norma, el árbitro anuló la jugada sin dejar que esta finalizase y, en caso de duda, podría resolverse con ayuda del VAR.

"Fue una mala decisión. Hay que dejar que el juego continúe y que la jugada acabe. Creo que el error es principalmente del asistente porque si levanta la bandera, el árbitro entiende que lo ha visto claro y confía en que probablemente hubo un fuera de juego de tres metros. El enfado está justificado porque hay que afrontar la situación hasta el final, al 100%", opinó Kroos en el podcast que dirige junto a su hermano Félix.

En este sentido, el centrocampista del Real Madrid quiso aclarar que no estaba del todo seguro si los defensas de si equipo habrían detenido o no el disparo de De Ligt si no hubiese sido anulado. "No sé si hubo un parón colectivo porque se pudo escuchar el silbato desde bastante antes del remate. Se notó que la tensión disminuyó entre todos los que querían defender la jugada", concluyó.