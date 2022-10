Marc Márquez cree que el título "se decidirá" en Sepang

"Habrá varias Ducati delante y por eso hay grandes posibilidades de que el Mundial se decida aquí, pero ojalá en Valencia", dice Marc Sobre la llegada de Mir a Honda, el 93 asegura que "siempre pienso que los compañeros van a ser fuertes y si luego les cuesta pues ya tengo eso ganado"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no duda en apostar que el título de MotoGP se puede resolver en Malasia, aunque espera una reacción del francés Fabio Quartararo, que prolongaría el pulso con el líder Pecco Bagnaia hasta la última carrera de la temporada, en Valencia (6 noviembre)

"Hay posibilidades de que se decida aquí porque es un circuito en el que habrá varias Ducati delante y por eso hay grandes posibilidades de que se decida aquí, pero también es cierto que espero y lo digo honestamente, una reacción de Fabio para que haya lucha hasta Cheste, ojalá", ha advertido Márquez en rueda de prensa en Sepang.

"Aquí, a veces, cuando ya te pones segundo, depende de la persona, y no se ha visto en esa situación, pero cuando te pones segundo y vas por detrás, que eres el perseguidor, en un punto te desatas y es un poco lo que pasó en Australia", explica Márquez, quien no obstante cree de Quartararo que "en Australia no iba lento, iba bien, lo que pasa es que fue un cúmulo de cosas, en Tailandia no es que estuviera perdido porque en los entrenamientos estuvo ahí, y en Australia también estuvo ahí, lo que pasó es que luego se coló y ya remontando se cayó".

"No veo un piloto desfondado, pues un piloto desfondado es que ya ni funciona en entrenamientos, se ve un piloto que está ahí, pero por circunstancias, tanto en Japón, Tailandia como en Australia a Fabio no le han cuadrado las cosas del todo. Y en Aragón tampoco ha tenido suerte", recuerda el piloto de Repsol.

De sus compañeros de equipo y la llegada en 2023 de Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, Marc reconoce que "con Jorge Lorenzo, Alex (Márquez), Pol Espargaró, y ahora Mir, siempre pienso que van a ser fuertes, pero si luego les cuesta pues ya tengo eso ganado, no puedes esperar que no y luego que vayan rápido, porque entonces te pillan a contrapié".

"Siempre espero que sean grandes pilotos, porque ganan carreras y Joan Mir, que también está haciendo grandes resultados y ha sido campeón del mundo, así que por pilotos no será, pero la Honda es diferente, es una moto que de momento, todos los que han pasado han sufrido, es una moto que como he dicho varias veces, al menos hasta ahora, para encontrar el límite te tienes que caer varias veces y es ahí donde la confianza y la suerte te tienen que acompañar un poco, porque la confianza es lo que cuesta y suerte para que no te lesiones", enumera Márquez.

En lo que a la carrera malasia se refiere asegura no tener preferencias, pero prefiere "un fin de semana en seco en entrenamientos y ya el domingo que haga lo que quiera, pero sobre todo que no llueva en entrenamientos para poder probar durante el fin de semana cosas que tenemos que creemos que son importantes".