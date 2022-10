Bagnaia y el título de MotoGP: "Nos falta rematar"

"Sé que hemos hecho algo muy bueno esta temporada, pero aún nos queda finalizar el trabajo y ese es mi foco ahora mismo", dice el italiano ante su primera 'bola de partido' en Malasia En 2018, Pecco ganó el titulo de Moto2 precisamente en Sepang: "Ahora es completamente distinto, estoy más relajado, aunque al final la presión llegará", dice

Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) considera que tiene "una gran posibilidad" de ganar el título Mundial de MotoGP, pero asegura que por el momento está "muy tranquilo". En vísperas del Gran Premio de Malasia, donde tendrá su primera 'bola de partido' para ser campeón, el italiano confía en su potencial con la Ducati, a la espera de lo que hagan sus directos rivales y de la climatología en el circuito de Sepang.

"La cuestión principal aquí pasa por la meteorología, porque parece que la previsión para el sábado y domingo da lluvia, aunque siempre es muy difícil predecir cómo será el tiempo aquí", ha subrayado Pecco este jueves en rueda de prensa. "Desde 2009 ningún italiano ha ganado el título de MotoGP y desde el 2007 Ducati no ha ganado el título de pilotos, unido a que puede ser mi primer título en MotoGP, la presión está ahí, sin duda, y ya empiezo a sentir esa presión, pero en este momento estoy bastante relajado y contento. Sé que hemos hecho algo muy bueno esta temporada, pero aún nos queda finalizar el trabajo, rematar la faena y ese es mi foco ahora mismo", insiste Bagnaia sobre sus posibilidades de título.

En 2018 Bagnaia ganó el Sepang el titulo de Moto2, pero reconoce: "Es completamente distinto comparado con 2018, pues en aquel momento fue muy duro, fue mi primer título en esa categoría, y ahora me siento más relajado con respecto a 2018, aunque es algo que cambiará mañana o el domingo, porque empiezas a tener presión el día de la carrera".

De posibles hipótesis, "Pecco" Bagnaia, en el caso de caer en carrera y llegar a Valencia mucho más igualados los pilotos que pelean por el título, señaló: "Sería un desastre, todo el trabajo se iría al garete, a nivel de espectáculo puede haber un escenario curioso, extraordinario, pero he trabajado muchísimo, he intentado ser la mejor versión de mí mismo en la segunda mitad de temporada y hemos trabajado muchísimo para llegar a este nivel y preferiría no caerme en esta carrera".

El líder italiano del Mundial prefiere una carrera en seco, sin lluvia "sin lugar a dudas, ya que rodar aquí en mojado puede ser muy peligroso y es más fácil cometer errores". "Además, creo que soy más competitivo en seco que en mojado", añade.

"Si quiero rendir bien, tengo que mantener el foco en hacer el trabajo, en mejorar desde los primeros libres hasta la carrera y estar preparado para cada situación, y si comienzo a pensar en todo aquello que me genera presión, empezaré a sentirla, por lo que estoy viviendo de manera normal, como lo haría habitualmente", explica.

De su remontada de 91 puntos desde la carrera de Alemania, recordó: "Una carrera que me dio mucha motivación fue la de Silverstone, porque tuve dificultades todo el fin de semana y no fui competitivo, pero en la carrera traté de ser lo más competitivo posible pensando que no iba a ganar, pero acertamos con la elección de neumáticos y empecé a aprender de los demás, a ver qué hacer y gané, pero la clave fue en Aragón, cuando acabé segundo y Fabio (Quartararo) desafortunadamente se cayó, pues en ese momento gané muchos puntos 'gratis', por así decirlo, porque Fabio no terminó".