Aleix Espargaró: "No estamos preparados para luchar por el Mundial"

El piloto de Aprilia hace autocrítica: "En las últimas cuatro carreras cometimos muchos errores. No estamos al nivel de Pecco y Ducati" "Cumplo 300 grandes premios. Soy más viejo que la orilla del mar. Estoy muy contento y orgulloso de estas cifras y lo conseguido", subraya

Aleix Espargaró cumple su Gran Premio número 300 este fin de semana en Malasia. El piloto de Granollers, de 33 años, llega a esta cifra récord en plena batalla por el título, aunque a falta de solo dos carreras, en Sepang y Valencia, sus opciones son bastantes remotas. Tiene al líder Pecco Bagnaia a 27 puntos, con 50 en juego.

"¿300? Soy más viejo que la orilla del mar. Estoy muy contento y orgulloso de estas cifras y lo conseguido. Llegar a MotoGP es el sueño de todos los niños, pero mantenerse es aún más difícil. Espero que la de este domingo sea una carrera para recordar", ha señalado Aleix en Sepang.

"En el 200 gané en Argentina. Intentaré la 300, porque a la 400 no llegaré seguramente. Tengo dos años más firmados y aquí me gustaría acabar en el podio", ha añadido el mayor de los hermanos Espargaró, que ha hecho autocrítica y ha reconocido la actual superioridad de Bagnaia y su equipo: "El objetivo es pararle los pies a Pecco, pero es difícil por su nivel. Lo daré todo. Creo que seremos muy competitivos aquí. Tengo la sensación de que tengo más que ganar que perder. Espero ser agresivo y que la lucha por el título llegue a Valencia".

"Las mejoras realizadas por Aprilia este año son extraordinarias, pero si quieres ganar el título no puedes ceder cien puntos. En general, hemos cometido muchos errores y hemos sido lentos en adaptarnos a los circuitos. Hay que aceptar que no estuvimos al nivel de Pecco y Ducati. Ellos están lo más alto, pero ya con Dovizioso hicieron un gran trabajo. También en Yamaha. Esperemos aprender", ha afirmado Espargaró.

"Siempre digo lo que siento. Si digo que la moto ha mejorado y trabajamos bien, lo digo. Pero en las últimas carreras no estuvimos al nivel. Es muy frustante cuando tienes la velocidad, pero te enfrentas a problemas que no deberían haber ocurrido. Es duro. Todos queremos luchar por el título en el futuro. En las últimas cuatro carreras cometimos muchos errores. Es una crítica constructiva. No estamos demostrando estar preparados para luchar por el Mundial", ha añadido.

"Los test fueron muy buenos y en pretemporada fuimos muy rápidos, pero hemos subido la constancia en el ritmo. De febrero a ahora todos mejoraron. Ahora hay más datos. Hemos visto que en las carreras en las que no teníamos datos perdíamos mucho, los de 2019 eran inútiles. Si somos capaces de aprender y cambiamos la forma de trabajar en estos circuitos, seremos aún más fuertes el año que viene", ha zanjado Aleix.