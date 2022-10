Quartararo: "Las últimas carreras han sido horribles, pero puedo reaccionar"

Tras perder el liderato del Mundial ante Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo no tira la toalla "No tengo nada que perder en este momento, así que voy a afrontar la carrera al límite", apunta el francés en Malasia

El francés Fabio Quartarararo (Yamaha YZR M 1), que todavía cuenta con opciones matemáticas de pelear por el título mundial de MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, ha reconocido que las últimas carreras no las ha "disfrutado demasiado", pero que ahora está "en una posición" en la que no tiene "que pensar en nada, solo empujar al límite".

"Este gran premio lo voy a abordar con una mentalidad distinta, pues tengo la sensación que no tengo nada que perder en este momento, así que voy a afrontar la carrera al límite desde el principio del fin de semana, intentando introducir cambios en la moto ya que siempre que llegamos a un circuito no tocamos nada en la moto porque me siento bien, pero es el momento de tocar en la moto y probar", asegura Quartararo.

"Todavía está lejos de haber terminado este año, pero si Pecco lo ha podido hacer -recortar puntos en los últimos grandes premios-, yo también puedo, aunque la segunda parte de la temporada ha sido horrible, pero podemos darle un giro a la situación en las dos últimas carreras del año", insiste el piloto francés.

Del trazado malasio recuerda: "En 2019 tuvimos dificultades en el último sector, con las dos rectas, pero es uno de mis circuitos favoritos y en el que más disfruto, pero intentaré hacer una buena calificación y luego veremos, porque en general mi ritmo de carrera siempre es fuerte, así que es muy importante el resultado del sábado para salir delante".

Fabio Quartararo ha tenido también tiempo para explicar lo que espera de Yamaha en 2023. "Nos falta en todas las áreas, no solo en las prestaciones de motor, si bien no es necesario repetirlo todos los días porque en Yamaha ya lo saben y desde el principio de la temporada nos hemos reunido varias veces y lo hemos hablado. En el test de Misano ya probamos un motor más potente, pero también deberíamos introducir mejoras en el chasis".

En lo que al rendimiento de su compañero Franco Morbidelli se refiere, para que pudiera ayudarle en este final de temporada, indicó: "No me atrevería a decir nada, porque no lo sé; cambió de la moto 2019 a 2021 y era un cambio grande, pero ha habido ya un año y medio para adaptarse porque la moto 2022 es muy similar a la del año pasado".

"En general, tenemos más dificultades esta temporada con la moto, pero si yo puedo hacer buenos tiempos de vuelta, él también debería poder hacerlo y muchas veces le ayudo pero él no ha sido capaz de dar ese paso ni en la clasificación ni en la carrera", reconoció Quartararo.