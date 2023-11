Álvaro Bautista vuelve a MotoGP

Cinco años después de dejar el Mundial de MotoGP, el flamante bicampeón del mundo de Superbikes pilotará una Ducati como invitado en Malasia "Sería brutal e increíble verme en la pelea con Bagnaia y Martín, aunque no ayudaría a ninguno de los dos. Estoy aquí para hacer mi carrera ", dice

Por si la vibrante batalla por el título que enfrenta a Pecco Bagnaia y Jorge Martín no fuera suficiente aliciente, el Gran Premio de Malasia tendrá este fin de semana un invitado de excepción, Álvaro Bautista. Tras proclamarse campeón del mundo de Superbikes por segundo año consecutivo con Ducati, el de Talavera reaparecerá en MotoGP a lomos de una Desmosedici GP23, cinco años después de su salida del Mundial.

Bautista, que disputará carrera de Malasia con los colores de su equipo de Superbikes, Aruba.it, regresa a un escenario que le gusta: "Sepang es uno de mis circuitos favoritos", dice. Pero también es consciente de que "hace mucho que no ruedo aquí y será complicado acertar con la puesta a punto, porque hay que apretar desde el principio, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible”, dice.

Bautista, siempre prudente, afronta el gran premio más como una recompensa que como un examen de la que durante tantos años fue su categoría: "El objetivo, en cuanto a resultado, no lo sé, porque en un segundo tienes a veinte tíos. El rendimiento de Pedrosa, me ha puesto algo de presión, pero yo solo quiero divertirme. El objetivo real es intentar tener buenas sensaciones con la moto. Si consigo el feeling que tengo con la Panigale de Superbikes, creo que puedo ir rápido", augura.

La última vez que subió al podio de MotoGP fue en 2014 con el Team Gresini, el equipo elegido por Marc Márquez para competir con una Ducati el año próximo. Curiosamente, en aquella época la moto de Gresini que pilotaba Bautista era una Honda.

Después de alcanzar su mejor nivel deportivo con Ducati en Superbikes, Álvaro asegura que si se diera el caso, no piensa inmiscuirse en el pulso por el título entre el actual campeón y líder de MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia y su compatriota Jorge Martín, piloto satélite en Pramac. "Sería brutal e increíble verme en la pelea con Bagnaia y Martín, aunque no ayudaría a ninguno de los dos. Yo estoy aquí para hacer mi carrera y si pudiera ganarles lo haría".

Stefano Cecconi, Team Principal del Aruba.it en WorldSBK ya advirtió días atrás que Bautista no iba a Malasia "a pasearse" y que el bicampeón quiere exprimir al máximo este 'wild card' con la mejor moto de la parrilla. "Por supuesto, no puede aspirar a la victoria en una sola carrera, pero no le veo yendo allí solo para divertirse. Espera ser fuerte en Sepang, sobre todo si hace calor", avisa.