Segunda 'bola de partido' para Pedro Acosta

El 'Tiburón' de Mazarrón afronta en Malasia su segunda oportunidad de proclamarse campeón de Moto2 Le vale una cuarta plaza para alzarse con el título a falta de dos grandes premios, independientemente del resultado de Arbolino

Pedro Acosta afronta este fin de semana en el Gran Premio de Malasia su segunda oportunidad de proclamarse anticipadamente campeón del mundo de Moto2, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, con su segunda oportunidad de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto2.

Acosta pudo ser campeón en Tailandia, pero no aprovechó su primer 'match ball'. La segunda plaza tras Fermín Aldeguer, combinado con el cuarto su único rival por el título, el italiano Tony Arbolino, dejó al murciano con la 'miel en los labios'.

Ahora las cuentas del 'Tiburón' de Mazarrón son mucho más simples: le vale una cuarta plaza para alzarse con el título a falta de dos grandes premios, independientemente del resultado de Arbolino. Y si el italiano no vence, aún será más fácil que Acosta consiga su objetivo.

Acosta cuenta actualmente con 63 puntos de ventaja sobre Arbolino a falta de 50 para la conclusión de la temporada tras este fin de semana, por lo que la responsabilidad de mantener la lucha por el título en Qatar recae definitivamente sobre el italiano. Si Acosta no termina entre los cuatro primeros, Arbolino tiene que acabar en el podio para que haya posibilidades de que continúe la lucha por el título. Si el italiano no sube al podio, Acosta se proclamará campeón. Si Arbolino termina segundo, Acosta debe quedar entre los nueve primeros para evitar que el título se decida en Qatar. Y si el italiano es tercero, Acosta debe quedar entre los 13 primeros para hacerse con la corona.

"Primero vamos a ver cómo llegamos a Malasia y qué opciones tenemos, una vez me suba a la moto ya podemos soñar en hacer una cosa o la otra", dijo Acosta tras la carrera en Buriram, hace dos semanas: "Si vuelvo a casa es para pensar en las posibilidades del título y también en lo que ha fallado en algunas carreras, que no han sido muchas, porque hemos estado bastantes en el podio, pero hay que analizar cuando no lo hemos estado para tratar de mejorar siempre", advirtió.

Si es campeón de Moto2, sería el segundo título de Acosta en tres años, después de la corona de Moto3 en 2021. Esta temporada suma ya siete victorias, tres segundos y tres terceros puestos, a la espera de sus resultados en Malasia, Qatar y Valencia, las tres últimas citas del calendario de MotoGP 2023.

En Moto3, el líder es Jaume Masiá (Honda), que consiguió incrementar su ventaja en Tailandia y cuenta con 17 puntos sobre el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y 25 puntos frente al colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) y Daniel Holgado (KTM). A diferencia del dominio de Acosta en Moto2, la categoría pequeña está mucho más abierta y la lucha por el título llegará posiblemente 'viva' a la clausura en Valencia.