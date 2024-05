¿A qué equipo irá Carlos Sainz?

Carlos Sainz sabe desde febrero, cuando se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que no continuará en Maranello en 2025. Los tres últimos meses, su padre Carlos Sainz Sr y su primo y manager Carlos Oñoro han estado negociando el mejor destino posible para el futuro de Carlos, que por su parte se ha reivindicado en la pista con excelentes actuaciones, incluida su victoria en Australia.

"Podéis dormir tranquilos entre China y Miami no habrá novedades", bromeó Oñoro con los periodistas que siguen el Mundial. Ahora las conversaciones con algunos de los 'pretendientes' se han acelerado. Audi ha confirmado que Sainz en su objetivo principal y Mercedes ha 'enfriado' la opción del júnior Antonelli, también pensado en el piloto español como próximo compañero de George Russell si como parece, les falla Verstappen.

Más compleja es la situación en Red Bull, donde la fuga de Adrian Newey podría no ser la última entre sus ingenieros, lo que condicionaría la elección de Max, miemtras que la renovación de Checo sigue atascada. Así que llegados a este punto, no hay ninguna certeza y sí muchas dudas. Sainz se lo toma con calma porque sabe que está ante el contrato más importante de su carrera deportiva después de pasar por cuatro equipos: Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari.

RED BULL: GARANTÍA DE ÉXITO

A priori es la opción más atractiva, aunque también la más difícil de concretar. Tras la victoria de Sainz en Australia, el team principal del equipo Christian Horner dejó claro que le tenían en su órbita: "Queremos a la mejor alineación posible y a veces hay que mirar fuera. En Australia hemos visto ganar a un genial piloto sin trabajo" , soltó el británico. En Japón, se vio a Carlos conversando con Helmut Marko, que en su día le dio la alternativa en la F1 tras incluirle en la Academia Red Bull y que siempre ha mostrado su admiración por la profesionalidad del piloto madrileño, si bien considera que su talento no alcanza al de Verstappen, que fue su compañero en Toro Rosso antes de ser ascendido al primer equipo.

La actual superioridad del coche de Red Bull convierte al equipo en la vía directa a luchar por victorias y podios nada más llegar, lo que se ajusta a las preferencias de Carlos: "Me gustaría ir a un equipo con el que pueda estar peleando delante, como estoy ahora en Ferrari", afirma.

¿Qué alternativas tendría Sainz para fichar por Red Bull?. La primera, ocupar el asiento de Verstappen si el neerlandés se decanta por cambiar de aires y acepta la millonaria oferta que le hizo Toto Wolff para ir a Mercedes. Pero Max tiene contrato hasta 2028 y aunque los conflictos internos de Red Bull apuntaban a una posible salida prematura del equipo, no es probable que el neerlandés deje el mejor coche de la parrilla para lanzarse a una incierta aventura. Al menos, en 2025. "El dinero no va a ser un factor determinante, estoy contento con lo que gano", dijo el tricampeón en Miami el pasado jueves, cuando también restó importancia a la marcha de Newey: "No es tan dramático como parece", dijo Verstappen, que mira más a 2026, cuando Red Bull, ya sin Honda, estrenará sus propias unidades de potencia con la colaboración de Ford y la llegada de la nueva normativa. Ese sí podría ser un factor decisivo para la salida del actual campeón si los ingenieros no dan con la 'tecla' acertada.

Si no queda libre el volante de Max, Sainz podría optar al de Sergio Pérez. El mexicano termina contrato en 2024 y aunque el pasado año su irregular temporada le puso contra las cuerdas, sus actuaciones en los seis primeros grandes premios del año han sido más que convincentes. Checo, bajo presión, ha recuperado su mejor estado de forma, con cuatro podios en lo que va de curso y además ha aceptado que su condición de gregario de lujo de Verstappen, contribuyendo así a la estabilidad del equipo. En definitiva, se está ganando a pulso la renovación, lo que alejaría a Sainz de Milton Keynes.

AUDI: UN AÑO DE TRANSICIÓN

La oferta de Audi es muy sólida y representa una oportunidad para que Sainz asuma un papel protagonista en un proyecto ambicioso. "Carlos tiene una muy buena propuesta de Audi por tres años, con unas cifras muy altas que no podemos igualar", deslizó Marko hace unos días, a propósito del interés de Red Bull por el español. La relación de marca de los aros con la familia Sainz viene de lejos, después de que el padre de Carlos se embarcara en su innovador proyecto eléctrico a tres años en el Rally Dakar, que acabó en victoria el pasado enero.

La pasada semana Audi anuncio el fichaje de Nico Hülkenberg y el director general de Sauber, Alessandro Alunni Bravi, que prepara la transición hasta la llegada de Audi a la parrilla en 2026, aseguró que "a todo el mundo le gustaría tener a Carlos a bordo. Es uno de los mejores pilotos y está disponible". Confirmó conversaciones con el madrileño y dio a entender que pueden esperarle: "Sabemos que está pendiente de la evolución del mercado, también nosotros", apuntó.

La oferta de Audi tiene varios aspectos positivos, al margen del económico. El constructor alemán acostumbra a involucrarse con las máximas garantías y una fuerte inversión en todas las competiciones que decide abordar, tal como se vio en el Dakar. Además, daría a Sainz un rol protagonista que nunca ha tenido en Ferrari, siempre a la sombra de Leclerc. Pero también es una opción que exige 'sacrificios'. De aceptar, Carlos pasaría de pelear por podios en Maranello a pilotar en 2025 uno de los coches menos competitivos, el Sauber. Y tampoco es probable que Audi gane nada más llegar, en 2026. Por lo que se trata de un plan a medio plazo que no termina de convencer al español.

MERCEDES: CAMBIO DE 'CROMOS'

El pasado 12 de abril, 'La Gazzetta dello Sport' y 'Corriere della Sera', dos de los medios italianos más prestigiosos, informaron que Carlos Sainz y Mercedes estaban muy cerca de anunciar su acuerdo por dos temporadas, lo que de acabar confirmándose supondría un 'cambio de cromos' con Hamilton y Ferrari.

La posibilidad de que el madrileño se decante por la oferta de Brackley tiene toda su lógica. Toto Wolff sabe que su joven 'perla' de la cantera, el italiano Kimi Antonelli, actualmente en F2, necesita 'foguearse' en un equipo sin tanta presión, como podría ser Williams, y que para cubrir la baja de Hamilton lo mejor es un piloto contrastado. Carlos es el mejor entre los que terminan contrato en 2024 y Mercedes tiene un asiento disponible.

Wolff sueña en voz alta con Verstappen, pero él mismo reconoce que "si fuera Max, yo no dejaría el Red Bull en 2025". Mercedes dominó durante ocho años el Mundial de constructores en la era híbrida, con seis títulos de Hamilton y otro para Rosberg. Lewis perdió su octava corona con Max en el polémico desenlace del campeonato de 2021, que fue para Max y Red Bull. Pero en las tres últimas temporadas, con el cambio de reglamento, las fechas plateadas se han hundido en la mediocridad y los problemas de su actual monoplaza son tan graves que el propio Russell aseguró en Miami que ni con el hipotético fichaje de Newey "podríamos resolverlos tan fácilmente".

Con Sainz y Russell Mercedes contaría con dos pilotos jóvenes, experimentados y con mucho talento, sin duda una de las mejores duplas de la parrilla, a la espera de que el coche de 2025 y especialmente el proyecto de 2026 con los nuevos motores les devolviese a la pelea por la victoria. Es, por tanto, el destino más atractivo y también el más factible para el madrileño.