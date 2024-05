Audi insiste por Carlos Sainz

El pasado jueves en Miami Carlos Sainz negó haber rechazado la oferta de Sauber-Audi y aseguró que la estaba valorando seriamente, si bien dejó claro que todavía no podía darles una respuesta. La razón es que prefiere esperar a la evolución del mercado, ante la posibilidad de recalar en Mercedes o Red Bull. Ahora Alessandro Alunni Bravi, director general de Sauber y responsable de la transición a Audi en 2026, ha confirmado que siguen pensando en el madrileño como objetivo principal y que están dispuestos a esperar.

"Todo el mundo sabe que hay un piloto top disponible en el mercado, Carlos Sainz. Creo que a todo el mundo le gustaría tener a Carlos a bordo. Es uno de los mejores pilotos. Se muestra extremadamente maduro, es bueno para desarrollar el coche, pero al mismo tiempo es un piloto muy consistente, muy fuerte tanto en clasificación como en carrera", considera Alunni Bravi.

El director general de Sauber ya prepara la llegada de Audi como propietario integral del equipo de la mano de Andreas Seidl , que coincidió con Sainz durante su etapa en McLaren. Contar con el piloto español les daría un plus, ya que combina juventud (29 años) y experiencia tras nueve temporadas en F1 y el paso por cuatro equipos: "Creo que Ferrari tiene ahora mismo una de las mejores parejas de pilotos y la salida de Carlos es una oportunidad. No creo que podamos decir si esperamos o no. Pero sí puedo decir que estamos realmente atentos a lo que está pasando, estamos hablando con él y también con otros pilotos", apunta Alunni Bravi.

El italiano asegura que no han dado un ultimátum a Sainz o a otros pilotos: "Sabemos que el mercado de pilotos no depende sólo de nosotros. Depende de diferentes factores. Hay muchos equipos que están negociando sus alineaciones. Nosotros tenemos varias opciones para nuestro equipo. En China dijeron que había 14 pilotos 'libres', ahora son 13 porque nosotros confirmamos a Nico (Hülkenberg). Seguimos evaluando todo, pero ahora que ya tenemos a Nico no tenemos ninguna prisa por tomar una decisión".

No descarta tampoco que si falla la opción Sainz, alguno de los dos pilotos actuales del equipo Sauber, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, puedan entrar en la ecuación: "La decisión no es fácil, porque por supuesto tenemos dos buenos pilotos que han estado con nosotros durante tres años, que están rindiendo bien. Nuestro objetivo es darles un coche que tenga mejores prestaciones, porque eso es lo que les falta ahora. Así que primero hablamos con ellos", concluye Alunni Bravi.