Lance Stroll: "El año pasado tuvimos un coche muy fuerte, pero no en todas las carreras"

En una entrevista realizada por el propio equipo Aston Martin, Lance Stroll ha expuesto varias reflexiones sobre su vida personal y profesional actual. A nivel personal, el piloto canadiense asegura que las vacaciones de invierno le han servido de gran ayuda, pues la intención es mejorar como piloto tras una temporada 2023 muy irregular.

Con la temporada de F1 más larga de la historia, hacer una buena pretemporada invernal resulta fundamental para comenzar el campeonato de manera óptima. Para Lance, la pretemporada es “una oportunidad para pensar en cómo puedes ser un mejor conductor física y mentalmente”, y ha asegurado que se ha mantenido muy en forma durante estos últimos meses. El objetivo es claro: empezar la temporada en el mismo nivel de pilotaje que el tramo final de la pasada. Mike Krack, director del equipo, ya aseguró que Lance tuvo un gran final de año, y tienen mucha confianza en que vuelva en ese nivel.

El salto cualitativo de Aston Martin en la anterior campaña fue muy positivo, y Stroll no espera menos para la nueva temporada: “El año pasado tuvimos un coche muy fuerte, pero no en todos los circuitos. Estuvimos muy fuertes en las primeras cinco, seis, siete carreras y luego otros equipos nos alcanzaron. Volvimos fuertes al final, pero no lo fuimos tanto durante toda la temporada como al principio, por lo que queremos luchar constantemente por buenos puntos, podios y una primera victoria”.

2024, un año para soñar en Aston Martin

Una victoria que sueña desde pequeño de la mano de su gran impulsor en su carrera, su padre. Para Lance, la presencia de Lawrence ha sido clave, y con él ha conseguido grandes triunfos en categorías inferiores. Ahora, siguen unidos para conseguir la primera victoria para Aston Martin, equipo del cual siente un gran orgullo de su crecimiento: "Es muy emocionante ser parte de esto y ver cuánto hemos crecido como equipo en los últimos cuatro años. Y el futuro es aún más emocionante".

Lo cierto es que el piloto de Aston Martin va a tener un inicio mucho más tranquilo que la anterior pretemporada, cuando padeció una lesión que le estuvo lastrando en las primeras carreras. En la entrevista, comenta que la experiencia obtenida en ese momento le ha ayudado mucho: “es una de las cosas más importantes que he logrado en mi vida: enfrentar esa adversidad al comenzar una temporada en la que todo estaba alineado, con el auto funcionando muy bien durante las pruebas, mientras yo estaba en el hospital”, expone el piloto canadiense.