La gran asignatura pendiente de Ferrari con Carlos Sainz

Con una pretemporada infinitamente mejor que la del año pasado, Carlos Sainz ha completado unos esperanzadores tests en Bahrein a bordo de su nuevo SF-24. El piloto madrileño apunta a ser uno de los principales perseguidores de Red Bull esta campaña junto con Charles Leclerc, aunque la escudería de Maranello deberá corregir su gran asignatura pendiente para poder estar en la pelea.

Ferrari ha sido una de las grandes sorpresas esta pretemporada. La escudería de Maranello parece haber encontrado esta vez un concepto que se ajusta a las características de su monoplaza, así que deberían partir desde una posición competitiva desde un inicio de temporada.

A una vuelta, ambos pilotos han conseguido sacar tiempos con mucha facilidad, mientras que en tandas largas el ritmo de los Ferrari ha sido esperanzador en comparación con los Red Bull. El equipo italiano apunta a ser el principal perseguidor de la escudería austríaca esta temporada vistos los tiempos marcados en los tests de pretemporada.

Sin embargo, parece que el SF-24 arrastra algunos de los problemas principales de su antecesor, concretamente en relación con el nivel de degradación de las ruedas. Como sucediese la temporada pasada, Ferrari pierde ritmo a medida que pasan las vueltas sin conseguir alargar la vida de sus neumáticos como sí lo hacen sus competidores. Los datos de simulación muestran como podrían llegar a perder hasta 0,123 s por vuelta, una asignatura pendiente que deberán corregir si quieren competir con sus rivales.

A pesar de todo, Red Bull sigue siendo el principal rival a batir una temporada más. La escudería austríaca ha revolucionado el concepto de su monoplaza mientras que sus perseguidores se han limtiado a replicar los éxitos de su creación anterior. El equipo espera contar con una ventaja de hasta tres décimas sobre Ferrari, aunque la competencia será más igualada que nunca.

Carlos Sainz: "Ferrari parece estar en un lugar decente"

Carlos Sainz se ha mostrado satisfecho del rendimiento de su SF-24 esta pretemporada: "Hemos probado muchas configuraciones distintas para lograr toda la información posible. El coche parece estar en un lugar decente, estoy orgulloso del trabajo del equipo para completar un sólido test de pretemporada", explicaba.

El piloto madrileño ha explicado en 'Diario AS' que las sensaciones son positivas en comparación con la temporada pasada: "Si comparamos con el inicio, es un coche que claramente transmite mejores sensaciones. Ha habido menos errores y menos quebraderos de cabeza. Va en la dirección correcta. ¿Si es suficiente para batir a Red Bull? No, no creo, sinceramente, pero habrá que esperar a la primera carrera para averiguarlo. Yo creo que Red Bull estará un paso por delante y sus tiempos con la (rueda) C3 lo demuestran”, terminaba.