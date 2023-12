La surrealista excusa de Stroll para justificar su derrota en el 'duelo' ante Alonso

En una temporada de Fórmula 1 que ha dejado claro el dominio de Fernando Alonso sobre su compañero de equipo Lance Stroll, el piloto canadiense ha sorprendido con su explicación para los resultados desfavorables. Alonso superó a Stroll en 18 de las 22 carreras disputadas en 2023, sumando ocho podios para Aston Martin y acumulando 206 puntos, en comparación con los 74 de Stroll.

En declaraciones recientes recogidas por 'Motorsportweek', Stroll justificó su rendimiento atribuyéndolo a una combinación de mala suerte y dificultades para adaptarse al coche. "Ha sido una temporada con muy mala suerte y muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas", comentó Stroll.

El piloto canadiense también señaló que durante ciertos períodos de la temporada, especialmente tras cambios realizados en el equipo, tuvo dificultades para encontrar la comodidad con su monoplaza. "Durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas… nada funciona. Así es la F1. Los pilotos son todos de un nivel muy alto. Nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción", añadió Stroll.

Estas declaraciones han generado reacciones mixtas en la comunidad de aficionados y expertos de la Fórmula 1, con algunos considerando la explicación como "surrealista" mientras otros reconocen las dificultades propias de la adaptación en una categoría tan exigente como la máxima competición automovilística.