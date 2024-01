El jefe de Alonso, Lawrence Stroll, en la lista Epstein

La lista de ricos y famosos que aparecen en la documentación del 'caso Epstein' y que se ha filtrado en las últimas horas también salpica al automovilismo y la Fórmula 1. Entre las más de 900 páginas de información judicial sobre el pederasta Jeffrey Epstein, que fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019 tras ser condenado a condena perpetua por tráfico y abuso sexual de menores, figuran nombres tan sonados como los de Flavio Briatore, manager y ex director deportivo de Fernando Alonso en Renault, o el de Lawrence Stroll, propietario de la escudería Aston Martin y actual jefe del asturiano.

En la lista también destaca el nombre de Bernie Ecclestone, antiguo patrón de la F1, aunque al igual que el resto de personas involucradadas en el escándalo, todavía no se ha precisado si recalaron en la isla privada de Epstein para participar de sus actividades ilegales con menores, fueron testigos potenciales o simplemente invitados de prestigio ajenos a lo que allí sucedía. La jueza que se hace cargo de la investigación contra su socia Ghislaine Maxwell, condenada por colaboración, ha desclasificado numerosos documentos y la investigación sigue abierta.

También aparecen dos pilotos: el ex campeón del mundo Jacques Villeneuve y Eddie Irvine, así como el fundador de la Fórmula E y Extreme E, Alejandro Agag, cuñado del ex presidente José María Aznar. Cabe destacar que la mayoría de las personas cuyos nombres figuran en lista no están acusadas de delitos sexuales, pero en su día se relacionaron con Epstein, acudieron a sus fiestas o viajaron en su jet privado.