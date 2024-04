Fernando Alonso: "Es el contrato más largo que he firmado"

Nuevo golpe en la 'silly season' de la Fórmula 1. Pese a que algunos ya lo situaban en Red Bull como compañero de Max Verstappen o en Mercedes como sustituto de Lewis Hamilton, Fernando Alonso ha anunciado que se queda en Aston Martin.

El piloto asturiano ha firmado un contrato multianual con la escudería británica, el cual les une, como mínimo, hasta 2026. El mismo Alonso ha afirmado que se trata del contrato más largo de su carrera, y que la entrada de Honda en el equipo de Reino Unido, junto al nuevo reglamento de 2026 han sido algunos de los factores que le han llevado a tomar esta decisión.

"Si, no voy a mentir, un año me parecía poco y estuvo en la mesa desde el primer momento. Entrar en el nuevo reglamento en 2026, con Honda y con la nueva fábrica a tope, parte de esta decisión es por todo ello. Muchos factores que han hecho de 2026 un proyecto muy atractivo para seguir. Es un proyecto de vida. Es el contrato más largo que he firmado en mi carrera. Veremos cuantos años más años estoy o en qué rol porque tendré 40 años de experiencia en motorsport y esto ha sido muy motivante", ha expuesto el español.

Sobre el resto de ofertas procedentes de otros equipos, Alonso ha indicado que Aston Martin siempre fue la primera opción para él: "No importa con quién he hablado ya, tanto equipos que buscan piloto como nosotros, todos tocamos y preguntamos el contrato, aunque sea para saberlo, sin un objetivo concreto, pero la prioridad era Aston. En mi cabeza Aston era lo lógico para mí y la mejor decisión".

Asimismo, el bicampeón de Fórmula 1 ha reconocido que la retirada no era una opción, y que, mientras siga siendo competitivo, seguirá corriendo. "Nunca pensé en la retirada realmente, es complicado pensar una vida a corto plazo sin un volante en las manos. Estoy al 99% que puedo seguir corriendo el año que viene a tope así que la retirada no será una opción. Pilotaré hasta que pueda, no puedo predecir hasta qué año, pero seguro que no ocurrirá en 2026, quiero disfrutar del nuevo reglamento", ha declarado Alonso.

Pese a ser el piloto más mayor de la actual parrilla de Fórmula 1, Fernando asegura que eso no influye en los resultados. "Sí, tendré 45 años, pero será el día que no me sienta rápido cuando levante la mano. Somos competitivos, mejoramos el coche en estas carreras, merodeamos el podio, ¿por qué no voy a seguir?. Lewis tendrá 40 en enero, así que al menos no seré el único en esa década", ha concluido.