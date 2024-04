Ralf Schumacher: “Sainz debería ser el fichaje de Red Bull”

El excelente inicio de temporada de Carlos Sainz está dando mucho que hablar. Tras el anuncio de su salida de Ferrari a finales de 2024, muchos equipos ya se han interesado por la actual situación del piloto madrileño, entre los que se encuentran Audi, Mercedes y Red Bull. En este último, el expiloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, tiene muy claro qué deben hacer. Y es que para el alemán, el tiempo de Sergio Pérez en la escudería de las bebidas energéticas ha llegado a su fin, y considera que el español sería el candidato idóneo para ocupar su plaza.

Ralf afirma que Pérez no tiene la capacidad para acercarse a su compañero, y no le ve preparado para el puesto: "Estoy bastante seguro de que Sergio Pérez no tendrá otra oportunidad. Se vio de nuevo este fin de semana: si todo va bien, puede acercarse a Verstappen por un corto periodo de tiempo, pero luego en la carrera puedes ver que están a dos mundos de distancia con el mismo coche", ha asegurado el alemán en declaraciones a Sky Sports. Para Ralf, la continuidad de Checo en Red Bull tiene fecha de caducidad: "Si sigue pilotando así, durante este año no será, pero sin duda saldrá al final del año, estoy muy seguro de eso".

Además, el hermano de Michael Schumacher valora positivamente el hecho de que Sainz ya haya tenido compañeros de gran nivel como Charles Leclerc, Lando Norris o el propio Max Verstappen. "Carlos está acostumbrado a sentarse al lado de gente fuerte. Y la etapa de Verstappen ahí también llegará a su fin en algún momento. Carlos lo sabe, y un piloto de carreras siempre cree que es el mejor, de lo contrario no sería piloto. Cree que puede vencerlo”, defiende el expiloto.

Asimismo, ‘el hermanísimo’ también considera que Max Verstappen seguirá un año más en Red Bull pese a las numerosas ofertas recibidas. Por el momento, lo que está claro es que el mercado de fichajes está muy ‘caliente’, y todos lo saben. Pilotos de la talla de Fernando Alonso y Carlos Sainz están libres, y factores como la entrada de Audi en el campeonato provocan que tengan que tomar una decisión en un período no muy lejano.

Así lo ha adelantado Helmut Marko, asesor de Red Bull: "Por lo que comenta radio paddock, Audi ha pedido a Carlos Sainz que tome una decisión rápidamente y Aston Martin también está ejerciendo presión en múltiples frentes, pero Red Bull no participa de esos juegos y no decidiremos antes de verano", ha indicado el austríaco.