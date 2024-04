El dardo de Alonso a la FIA en Japón: "Igual me descalifican para todo el año"

Fernando Alonso ha terminado muy satisfecho de su actuación en el Gran Premio de Japón. Hasta el punto de considerarla su "mejor carrera desde mayo del año pasado y una de las cinco más completas de siempre".

El asturiano ha recordado que en base a la clasificación del Mundial Aston Martin es ahora mismo la quinta fuerza de la parrilla, por lo que su quinto puesto en clasificación el sábado fue “un pequeño milagro” y el sexto en carrera este domingo ha sido “un gran milagro”.

“Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024. He acabado sexto, he hecho quinto en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte y McLaren y Mercedes están delante nuestro, así que nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero seguramente será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días", ha reivindicado Fernando.

Hoy, el asturiano ha mantenido a raya a Piastri con el McLaren y a Russell, otra vez, persiguiéndole con el Mercedes en los últimos compases. Una situación que le ha recordado a Australia, cuando recibió 20 segundos de sanción por frenar a destiempo y desencadenar presuntamente el accidente del británico en la penúltima vuelta.

“No sé lo que decir, ya después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Está claro que teniendo a Piastri detrás, darle DRS era una forma de defenderme de Russell. Seguramente quitaba un poco de la batería en la última recta para que Piastri se acercase a un segundo. Creo que también lo utilizó Carlos el año pasado en Singapur, darle el DRS al segundo para protegerse del tercero. Y es una cosa normal, como hacemos todas las carreras", ha comentado sobre su táctica, mandando, de paso, un contundente recado a la FIA.

En cuanto a Aston Martin, Alonso ha celebrado los progresos del equipo, que ha introducido importantes evoluciones aerodinámicas este fin de semana y cree están en el buen camino: "Hay un par de cosas previstas para mejorar el coche, este paquete es la base para lo que llegará después. Aun así , de momento, sumamos más de lo que merecemos en la pista". ha insistido. "Los cambios de ruedas son geniales, en el segundo ‘pit-stop’ pensaba que no me habían cambiado todas las ruedas de lo bien que ha ido. Eso hace posible que logremos los resultados, pero el ritmo no está donde queremos y en eso debemos concentrarnos".