KH-7 Epsilon, el primer camión de hidrógeno en el Dakar

Los veteranos Juvanteny, Criado y Ballbé presentan su innovador proyecto para el Dakar 2023 en el Port de Barcelona El equipo quiere ser el primero en utilizar hasta un 50% de hidrógeno en las etapas en el Arabia Saudí y llegar al 90% al año siguiente

El KH-7 Epsilon, el primer camión que correrá con hidrógeno en la próxima edición del Rally Dakar, del 31 de diciembre al 15 de enero de 2023, se ha presentado este miércoles en el Port de Barcelona, antes de partir hacia Marsella esta madrugada para pasar las verificaciones y embarcar rumbo al Arabia Saudí.

El equipo amateur formado por los veteranos Jordi Juvanteny (piloto) y José Luís Criado (copiloto), junto a Jordi Ballbé (técnico) se propone afrontar un nuevo reto en esta edición: ser los primeros en superar la carrera más dura del mundo con el camión de hidrógeno KH-7 Epsilon.

Los expertos dakarianos, que suman más de setenta participaciones en el rally, se plantearon la importancia de la sostenibilidad de su recorrido. Se unieron entonces con la empresa EVARM para estudiar posibilidades en combustibles no contaminantes, iniciando así una colaboración que prevé realizar el circuito con el 90% de hidrógeno en la edición de 2024, si la tecnología lo permite. El Puerto de Barcelona también se ha incorporado como colaborador científico para impulsar la investigación, en línea con su apuesta por los nuevos combustibles no contaminantes.

Jordi Juvanteny, piloto del KH-7 Epsilon, lo argumenta así: “El planeta nos pide cambios y no debemos esperar a una reacción institucional. Hay que hacerlo entre todos y empezar ya. Formamos un equipo amateur con ganas de hacer cosas diferentes, innovadoras y así aportar un pequeño granito de arena en el planeta, que nos lo pide.”

El año pasado, el equipo de Juvanteny, Ballbé y Criado dio un primer paso con la conversión del motor para poder utilizar HVO con GLP, siendo un camión cero emisiones limpias. Este año, han hecho un avance con la utilización de hidrógeno como combustible. El proyecto ha sido posible gracias a la tecnología que aporta la empresa EVARM, especializada en la conversión de vehículos profesionales a combustibles alternativos.

Javier Ribas, ingeniero técnico industrial y Director de EVARM, explica que “la transformación del motor implica incorporar sistemas electrónicos, hidráulicos y de gestión para que el motor pueda funcionar con H2 de forma segura sin perder prestaciones, pero de forma más sostenible.”

José Luís Criado, copiloto del KH-7 Epsilon, apunta que “creemos que nuestra experiencia puede contribuir a la innovación en un sector como el transporte de mercancías altamente sensible

por la sostenibilidad y que no se puede beneficiar de otras energías como la eléctrica. Después de tantos Dakars todavía hay retos. Cada año es una motivación nueva, cada año la carrera es distinta, el recorrido es siempre secreto y no se sabe hasta el mismo día 15 minutos antes de la salida para que nadie pueda hacer trampas. Por tanto el reto es acabar la carrera, que no acaba todo el mundo, y evidentemente también intentar alcanzar la mejor clasificación posible. Esta carrera es nuestra vida”, concluye.