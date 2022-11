Albert Llovera presenta su nuevo proyecto para el Dakar con Ford

En su octava participación en el rally, Llovera tendrá a Margot Llobera y Peter Vojkovsky como compañeros de viaje "Nos hemos preparado para ser competitivos y estar lo más arriba que podamos en la clasificación de camiones", dice el andorrano

Ford Trucks España ha presentado oficialmente a su nuevo embajador de la marca, Albert Llovera. Durante el acontecimiento, celebrado en Madrid este martes (día 29), el piloto, conocido por sus múltiples actividades deportivas en el ámbito de los rallyes y los raids, ha presentado también su proyecto para el Dakar 2023, prueba que contabilizará su octava participación (tercera en la Arabia Saudí) en la carrera que centra la atención, tanto de forofos como de medios de comunicación, al principio de cada temporada.

Margot Llobera (navegante) y Peter Vojkovsky (mecánico) compartirán el habitáculo del Ford con Albert.

Cómo es habitual en los vehículos llamados “monstruos del desierto”, serán dos copilotos los que se ubicarán al habitáculo del Ford. Por un lado Peter Vojkovsky, que será el responsable de cuidar la mecánica mientras que su sobrina, Margot Llobera, tendrá la responsabilidad de guiar a Albert por las “carreteras” del desierto. Margot, acostumbrada en las competiciones de moto, vivirá su segunda experiencia como “copi” navegando de un vehículo de cuatro o más ruedas.

El equipo checo FESH FESH volverá a ser el que se encargará de revisar de arriba abajo el Ford y dejarlo en las mejores condiciones para afrontar la etapa de cada día.

De las playas de Mar Rojo al Golfo Pérsico a Dammmam, en 13 días (del 31 diciembre al 15 de enero).

El recorrido del Dakar 2023 se presentará el próximo día 1 de diciembre en París. Con todo, se han filtrado algunos detalles del recorrido que, a priori, parece que será más complicado que en la anterior edición. En principio, serán tres jornadas más que en el 2022, los participantes atravesarán en diagonal Arabia Saudí, desde el “Sea Camp” en el mar Rojo hasta llegar a Dammam. Esta travesía en diagonal tendrá dos variantes importantes, la primera para llegar a la zona montañosa del nordeste de la Arabia y la segunda, en la recta final del rally, para pasar por el “Empty Quarter”, en la zona desértica del sudeste del país.

José Luis Quero, CEO de Ford Trucks España elogia los valores asociados al piloto de Andorra la Vella.

Mediante este acuerdo con Albert LLovera, la marca del óvalo pretende expresar los valores de esfuerzo, sacrificio y compañerismo con los cuales se identifica; valores asociados a la figura de este deportista andorrano, pero también intrínsecos a la profesión de transportista. En palabras de José Luis Quero, CEO de Ford Trucks España: “Albert Llovera encarna todo aquello que considero importante en el equipo humano que dirijo y que intentamos trasladar a nuestros clientes con nuestro eslogan de “Compartimos la carga”. Su historia personal lo dice todo. Es una persona para el cual no existen los límites, a pesar de su discapacidad, y que disfruta al máximo con todo el que hace. Su capacidad de sacrificio es un ejemplo para todos.”

Y añade: “Pero es que, además es un tipo involucrado en múltiples proyectos sociales, a través de su cooperación en programas de investigación, en el ámbito de las discapacidades o su colaboración con UNICEF. Creo que no podríamos haber encontrado mejor embajador que nos represente.”Abert Llovera no se marca objetivos en cuanto a resultados.Albert Llovera ha querido destacar: “Este ha sido un acuerdo cocinado a “fuego lento”. Desde nuestras primeras conversaciones surgió una buena conexión entre ambas partes, con mucha disposición a encontrar puntos de encuentro y plantear proyectos interesantes que van más allá de mi actividad deportiva. Es muy importante trabajar con gente con la cual te sientes a gusto y estoy seguro de que este será el caso, puesto que me han transmitido mucha ilusión y energía y compartimos muchos de los valores que intento promover, como el compañerismo, el trabajo en equipo, la capacidad de superar adversidades, la alegría, ...

¿15.º entre los camiones al final? Me resulta difícil establecer una posición para el final Dakar. Es una carrera única y cada participación, cada etapa, es una incógnita. Solo puedo decir que nos hemos preparado para ser competitivos y estar lo más arriba de la clasificación que podamos. En cualquier caso, tengo plena confianza que el equipo está trabajando al máximo para poder conseguir grandes cosas.”

No tiene ninguna duda para afirmar que: “Será un Dakar muy exigente en el ámbito deportivo, con etapas muy largas y agotadoras, más kilómetros que en anteriores ediciones y, por si no hubiera bastante, una etapa maratón de tres días en las dunas del Empty Quarter, sin asistencia mecánica.”

Margot Llobera con la confianza a tope e impaciente para empezar.En cuanto a Margot Llobera, es evidente que no puede esconder su satisfacción para afrontar su primero Dakar en camión y, sobre todo, junto a Albert, así nos lo comentaba: “Es una suerte poder compartir una experiencia como el Dakar con un familiar y con Albert todavía más. Es algo que no me lo había planteado nunca. Con todo, me siento preparada para hacerle de copiloto. Este año he podido hacer carreras con la moto en arena, o sea, que estoy acostumbrada a apagar los fuegos sola, pero hacerlo en equipo siempre será un apoyo moral importante”.

La confianza mejoró, todavía más, después de las pruebas técnicas de Polonia, celebradas a mediados de noviembre en unas antiguas instalaciones militares: “Es cierto, después de Polonia lo veo muy bien, muy claro, muy tranquila de cara al pilotaje de Albert y del tema mecánico de Peter y la verdad que al final, en el habitáculo del camión, estás más arriba y ves las cosas con más antelación. Eso, para mí, es una ventaja para poder avisar a Albert con más tiempo y prever los posibles cambios de trayectoria. ¡Con muchas ganas de empezar!.”

Una vez superadas las verificaciones técnicas, que se celebrarán mañana (día 30 de noviembre) en el Circuito de Paul Ricard (Le Castellet). Albert y su equipo iniciarán el proceso preparatorio del viaje a Arabia Saudí, a donde esperan desplazarse durante la segunda quincena del mes de diciembre.