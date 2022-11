Carlos Checa y Laia Sanz presentan su proyecto común para el Dakar

"Estoy contenta de haber dado el paso. Llevaba once años en motos, había comprado muchos números de lotería", destaca Laia ante su segundo proyecto en cuatro ruedas con el Team Astara "El año pasado me gustó mucho y ahora lo afronto en mejores condiciones", subraya Checa, que se estrenó en el último Dakar y ahora se sube al 01 Concept impulsado por gasolina sintética

El equipo Astara, formado por Carlos Checa, Oscar Fuertes y Laia Sanz, afronta "ilusionado" el próximo Dakar, en el que competirán con tres coches 01 Concept 100% sostenibles de gasolina sintética y cuya principal novedad, entre la mejora de las prestaciones, es el aumento de la potencia.

Los tres Astara 01 Concept estarán propulsados por una nueva gasolina sintética 100% ecológica y han sido desarrollados a partir del Century CR6. La tracción trasera es de un bugui 4x2, el peso máximo en vacío de 1.590 kilos, 331 kw y cuenta con más de 500 kilómetros de autonomía en carrera. Como novedades, el coche tiene un 15% más de potencia, cuenta con una caja de cambios SADEV, tres ruedas de recambio, sistema de autohinchado y sistema de suspensión RS3.

Carlos Checa, campeón mundial de superbikes en 2011 y piloto con 26 victorias en el Campeonato del Mundo de MotoGP, ya disfrutó la experiencia del Dakar el año pasado. "Se han juntado las cosas para ser parte del proyecto y estamos con esperanzas a nivel deportivo de crecer. El año pasado me gustó mucho y ahora lo afronto en mejores condiciones. El Dakar era una cosa que me apasionaba, en moto hice unos rallies, pero luego cambié para vivir la aventura del Dakar desde otra posición", señala.

Marc Sola, copiloto de Carlos Checa, cuenta en su historial con siete participaciones en el Daka, cuatro en moto y tres en SSV. "Es un gran privilegio tener esta oportunidad con Astara. Cuando me llamó Carlos Checa no me lo pensé dos veces y ahora intentaremos luchar por lo que queremos", ha señalado durante presentación celebrada en Madrid en la sede de Astara.

Laia Sanz, ganadora once veces del trofeo Dakar femenino y catorce veces campeona del mundo de trial, ya se estrenó en cuatro ruedas en la pasada edición del Dakar al volante del Mini JCW Rally de X-Raid. En 2023 volverá a la carga con el 01 Concept. "Después de afrontar el Dakar con el objetivo de acabar la última edición, este año tenía claro que debía dar un paso adelante para llevar un coche competitivo y creo que hay unos buenos ingredientes para mejorar", explica.

"Estoy contenta de haber dado el paso. Llevaba once años en motos, había comprado muchos números de lotería y de momento todo ha salido bien. Este año estoy dando los pasos buenos para dar un paso adelante en resultados, he mejorado mucho en coches y quiero seguir evolucionando y mejorando", comentó Laia, que repetirá con Maurizio Gerini como copiloto.

"No es fácil encontrar un buen copiloto. Quien lleva el coche es importante, pero el que navega y dice dónde están los peligros, también. Son mis ojos en la carrera. Nos conocemos de la época de moto. Es importante también el carácter y si no hubiera sintonía, aunque seas el mejor piloto, las cosas no funcionarían", asegura Laia.

Oscar Fuertes, ganador del Dakar Challenge en 2017 y campeón de España de rallies en 2011, considera que con la llegada de Carlos Checa y Laia Sanz "el equipo se ha hecho más grande y te hace mejor. Tenemos mucha ilusión y lo podemos hacer bien. Tendremos que salir con el deposito lleno pero se aumentará el numero de la especial y se reducirá el de los enlace. Uno de los retos de este Dakar será manejar el consumo", subraya Fuertes, que tendrá a su lado como copiloto a Diego Vallejo, que cuenta con 405 rallies disputados a lo largo de su trayectoria deportiva.

"Desde el primer Dakar hubo buena sintonía. Hay mucha confianza, nos hemos contado cosas inconfesables, pero es como ir con mi mejor amigo. Siempre digo Vas con un amigo y puedes volver con un buen amigo o no hablarte más", destaca.

El equipo Astara se desplazará a Arabia Saudí con 33 personas, dos camiones y tres coches de asistencia, siendo una de las delegaciones más grandes de la competición dentro de la categoría de las cuatro ruedas.