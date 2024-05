Aubameyang, sobre su aventura en Marsella: "Necesitaba estímulos, y esto es extremo"

Pierre-Emerick Aubameyang vive una segunda juventud en el Olympique de Marsella, equipo que este jueves por la noche disputara la ida de las semifinales de Europa League contra la Atalanta. Pero la temporada en el Vélodrome no ha sido nada fácil, y sin los goles del ex del Barça, 27 en 46 partidos sumando todas las competiciones, habría sido imposible que el equipo galo retomara el vuelo.

El ariete gabonés, de 34 años, ha hablado con 'L'Équipe' sobre su situación actual, su fichaje y adaptación al Olympique de Marsella y sobre varios aspectos relevantes de su pasado personal y deportivo, en motivo de la previa del mencionado duelo de Europa League.

"MARSELLA ES UNA LOCURA"

Sobre su llegada al club francés, reconoció que "Marsella es una locura, pero es un gran desafío, que era exactamente lo que buscaba". Aubameyang es un tipo especial, que destaca dentro, pero también fuera del terreno de juego. "Después de un año sin nada, necesitaba algo que pudiera estimularme, aunque aquí a veces sea extremo. Estoy feliz y orgulloso de haber tomado la decisión de venir aquí, porque el tiempo demuestra que tenía razón", apuntó sobre su decisión de fichar el pasado verano.

Lucas Beraldo lucha el balón con Aubameyang en una acción del encuentro entre el Olympiquye de Lyon y el PSG / AP

Como reconoce el propio jugador, el ambiente que se vive en Marsella es extremo. Muchos no aguantan la presión de la afición, desde entrenadores, jugadores o miembrlos de la directiva. "Yo también estoy un poco loco mentalmente y necesito sentir al público, aunque al principio me rehuyeran. Pero es parte de la vida, cuando no tienes resultados es normal que alguien te señale con el dedo. Cuando las cosas van bien, están ahí, pero cuando las cosas no van bien, también han estado ahí. No nos dejaron ir", explicó el delantero.

"SENTÍ LA FALTA DE RITMO EN LA RESPIRACIÓN"

El futbolista de 34 años llegó procedente del Chelsea, tras vivir una experiencia horrible en Stamford Bridge. El curso pasado cambió Barcelona por Londres y no alcanzó ni los 1.000 minutos de juego como 'blue'. "Sentí la falta de ritmo, especialmente en términos de respiración. Me costó mucho encadenar esfuerzos a pesar de que siempre he sido alguien que corre mucho sin que eso me moleste", reconoció Aubameyang.

A nivel psicológico señaló que en algún momento se llegó a preguntar a sí mismo si estaba demasiado "viejo para esto", pero él mismo se respondió: "Eres tú quien decide. Elegí este camino, todavía me sentía capaz de hacer cosas y por eso vine aquí, decidido. Pero sí, nos hacemos la pregunta, es humano. Me decepcioné y me cansé, me perdí un poco, esa es una palabra muy grande, pero me dejé llevar", se sinceró.

"NO QUERÍA ARREPENTIRME, POR MUY GRANDE QUE FUERA EL CHEQUE"

Una de las opciones que tenía el gabonés era marcharse a Arabia Saudí como tantas estrellas hicieron el pasado verano. "Allí estaba la oportunidad. Llegó la propuesta. Pero no quiero terminar mi carrera así por el jugador que fui, por la carrera que he tenido, no puedo aceptar irme con un fracaso. No quiero arrepentirme mañana, por muy grande que sea el cheque", detalló sobre su decisión.

Aubameyang, celebrando con sus compañeros el gol que da vida al OM / EFE

Ya en el Marsella, su principal reto era retomar el nivel, especialmente físico. Sobre aquello, le dio mucha importancia a Gattuso, su entrenador en aquel momento. "Gennaro me miró y me dijo: '¿Cuántos años hace que no entrenas a este ritmo?'. Bueno, en el Barcelona entrenamos bien. Nunca podré agradecerle el ánimo que me dio", recordó.

Ahora, de vuelta al cien por cien, suma 27 goles y 11 asistencias, siendo el máximo goleador destacado del equipo, y quiere guiar al Olympique de Marsella hacia una nueva final europea. Para ello, esta noche tienen que superar el primer asalto de estas semifinales de Europa League contra la Atalanta (21:00 horas) en un Vélodrome que estará lleno hasta el tope.