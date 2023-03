La RFEF responde a las acusaciones de 'El Confidencial'

La Federación desmiente que los escritos de la Fiscalía iban dirigidos al presidente de la RFEF, Luis Rubiales El ente federativo informa de que emprenderá las acciones judiciales oportunas contra el rotativo

La RFEF ha respondido mediante un comunicado de 10 puntos a las informaciones publicadas en 'El Confidencial', a las que califica de "manipulación y reiterada mala fe periodística". Se trata de la publicación en la que el rotativo afirma que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sabía desde junio de 2022 que la Fiscalía estaba investigando al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

El desglose en la nota publicada por la Federación es el siguiente:

-El periodista del medio “El Confidencial” miente cuando manifiesta que los escritos de la Fiscalía iban dirigidos al presidente de la RFEF, el Sr. Luis Rubiales.

-Fue la propia RFEF quien explicó las consultas que le habían formulado tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía de Barcelona durante el año 2021 (la primera) y 2022 (la segunda). Lo hizo en la rueda de prensa el pasado 2 de marzo dada por su secretario general, Andreu Camps, y por el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo.

Fue el Sr. Camps quien expuso que la Fiscalía les había formulado dos requerimientos de información: uno en junio y otro en octubre 2022.

-La Fiscalía traslada una serie de preguntas a la RFEF sin informar qué tipo de investigación está llevando a cabo. Por supuesto, nada sabía la RFEF en cuanto a que la investigación podía versar sobre la relación mercantil de alguna empresa perteneciente al exárbitro José María Enríquez Negreira con un club de fútbol.

-La RFEF responde a las cuestiones planteadas de acuerdo con el marco reglamentario vigente previo a 2018, y por tanto anterior a la entrada de la nueva administración, puesto que las preguntas se refieren a ese periodo.

-La RFEF está obligada a responder con criterios de legalidad y con la normativa vigente en el momento sobre el que se formulan las preguntas.

-La RFEF nunca fue informada de que se trataba de una investigación en el contexto de un club de fútbol ni sobre pagos de un tercero a una empresa del Sr. Enríquez Negreira.

-Sobre las cuestiones de incompatibilidad, la RFEF se refiere al reglamento, como bien sabe el medio de comunicación, que sigue mintiendo para tratar de ensuciar y vincular al nuevo equipo de gobierno con hechos anteriores con los que nada tiene que ver.

En la etapa en la que Enríquez Negreira era vicepresidente del CTA, los árbitros no eran profesionales y todos ellos tenían una asignación por arbitrar y la posibilidad de ostentar un empleo fuera del arbitraje. Del mismo modo ocurría con el Sr. Negreira, cuyo puesto no era retribuido ni generaba dedicación exclusiva y que, por tanto, podía desarrollar empleos o cargos fuera de la RFEF, obviamente, con los límites que marcan tanto los reglamentos como la Ley.

-La Fiscalía plantea esta cuestión de forma genérica solicitando información sobre “incompatibilidades“ -término que alude a la “imposibilidad legal de una persona para ejercer dos o más cargos a la vez”-. En ese sentido, el Sr. Negreira no tenía incompatibilidad al no tener vinculación laboral alguna con la RFEF. No debe confundirse la incompatibilidad legal con el concepto de conflicto de intereses. De haber conocido la actividad desarrollada por el Sr. Negreira revelada por la Fiscalía en fechas recientes, se hubiera podido afirmar que existía un claro conflicto de interés, contrario a las normas éticas de la RFEF.

-El actual equipo directivo de la RFEF implantó, desde el mismo momento de su llegada, un régimen de incompatibilidades normativas que se añadieron a la lista de conflictos de interés previstos en el código ético.

-La RFEF emprenderá las acciones judiciales oportunas contra este medio.