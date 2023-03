Piqué: “El ‘caso Negreira’ da para conspiraciones y portadas de periódicos. De eso vive el país”

El exjugador del Barça ha vuelto a 'mojarse' sobre el asunto relacionado con los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros: "Hay que enseñar el porqué de las cosas" "Solo echo de menos la competitividad y los ambientes eléctricos de los partidos en el Bernabéu y en Cornellà", ha explicado sobre su retirada de los terrenos de juego en una entrevista en 'El País'

Gerard Piqué ha vuelto a ‘mojarse’ sobre el ‘caso Negreira’. El exjugador del FC Barcelona ha concedido una entrevista en ‘El País’ en la que ha asegurado que el asunto relacionado con los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros “da para conspiraciones y portadas de periódicos” porque “de eso vive el país”. “Creo que hay que enseñar el porqué de las cosas”, ha declarado el excentral culé.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros pedían informes del equipo contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada. Pero este es un tema que da para conspiraciones y portadas de periódicos. De eso vive el país. Creo que hay que enseñar el porqué de las cosas”, han sido las declaraciones íntegras de Piqué sobre el ‘caso Negreira’.

El exdefensa del Barça, que “desde el día que jugué el último partido contra el Almería” no ha dado “un paso más rápido que otro”, ha considerado que, actualmente, los clubes “no dejan a los jugadores salirse de la raya”. “Hay gente muy purista. Está muy bien, pero cada vez vamos más hacia el entretenimiento. Nosotros vamos al revés, somos abiertos”, ha valorado sobre la clave del éxito de ‘su’ Kings League. “Queremos tener cuanta más presencia en las redes mejor. Aunque este contenido no sea fútbol ‘per se’”, ha apuntado.

Piqué, por último, ha sido preguntado por el hecho de si se arrepiente o no de haberse retirado. “Para nada. Solo echo de menos la competitividad y los ambientes eléctricos de los partidos en el Bernabéu y en Cornellà”, ha explicado. “Llevaba muchos años y cada vez me costaba ir a según qué campos. Si me ponían el partido a las cuatro de la tarde, tras comer, con sol… Me costaba, tengo que ser honesto. Necesitaba nuevos retos”, ha finalizado.