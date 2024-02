Joaquín: "Admiro a Xavi, a veces las cosas vienen como vienen"

Joaquín Sánchez ha querido expresar su máxima admiración por Xavi Hernández después de que anunciase su decisión de abandonar los banquillos del FC Barcelona cuando acabase la temporada. El legendario jugador del Real Betis, que representa ahora como embajador de LaLiga el torneo FC Futures, ha recordado la presión de un cargo expuesto a la máxima exigencia.

La leyenda beticista estará presente durante LaLiga FC Futures para seguir el progreso de los canteranos. Joaquin ha valorado la importancia de la competición que se disputa en Arabia: “Me pareció una iniciativa muy bonita: poder acompañar a estos chavales, que puedan disfrutar y valorar lo que significa jugar un torneo de fútbol once en un país como Arabia es maravilloso. Me parece espectacular. Es un país que le da importancia también al fútbol. Las instalaciones son maravillosas, los chavales lo van a disfrutar".

En un fútbol cada vez más mecanizado, Joaquín suspira por recuperar a esos jugadores diferenciales: "El futbolista debe poder ser creativo, soñar, crear el arte. Esa calle, esa poca vergüenza... lo echo de menos. Volvemos a ver a ese Isco artista, futbolista, ilusionado, motivado… Eso es lo que me hace a mí vibrar. También hablamos de un futbolista como Chimy, Fornals tiene una calidad emocionante también, que te hace levantar el asiento, Nabil Fekir... Fuera hay jugadores que encaran como Nico Williams. A día de hoy, en el fútbol moderno, cabe todo tipo de jugador. Con lo que yo siempre he soñado y disfrutado dentro de la cancha ha sido con el desborde, el uno contra uno y ponerla. Ese tipo de jugador son los que a mí me emocionan, sin despreciar los otros tipos de jugadores.

El ahora embajador de LaLiga ha repasado el estado actual del Real Betis: "Hemos hecho una competición europea que no ha sido importante. Cada año competimos con la máxima ilusión. Nos hemos ido triste porque no hemos competido a nuestro máximo nivel".

Sobre Xavi, con quien coincidió en su etapa como jugadores de la Selección Española, ha mostrado su máximo respeto: "He tenido la suerte de coincidir con Xavi en la Selección cuando jugábamos. Como futbolista, no voy a descubrir nada de lo que ha sido. Es verdad que ser entrenador de un equipo como el Barcelona estás expuesto a la máxima exigencia, sabía perfectamente a dónde venía, no hace falta que lo diga. Cada uno hace su trabajo lo mejor posible, lo único que puedo decir es que tengo la máxima admiración y respeto porque sé lo que siente por el fútbol, por el Barcelona, por su trabajo... A veces las cosas vienen como vienen, aunque no voy a ser yo quien valore el trabajo de Xavi, le tengo máximo respeto. Para mí va a ser un grande, siempre".