Los deberes casi hechos

Siendo sinceros, tenemos que decir que no nos lo esperábamos, pero el Barça vuelve a ocupar la segunda plaza en la clasificación de la liga.

Poco nos esperábamos que el Girona se dejara puntos en Mendizorroza, pero ocurrió. El equipo de Michel empató contra el Alavés, y el Barça en Montjuic, en el partido que cerraba la jornada, frente a un rival complicado, hizo los deberes.

Los de Xavi sacaron 3 puntos, materializando dos goles frente a uno de los equipos más en forma de la competición. Por cierto, que gusto ver a la Real Sociedad jugando siempre desde atrás. Qué bien trabajado está el equipo de Imanol.

El Barça no hizo el mejor de los partidos, pero cumplió. Ahora lo importante es conservar el punto de ventaja que nos da la victoria de ayer, porqué, aunque pueda parecer una tontería quedar segundo o tercero no lo es. En juego hay unos 8 millones de euros muy suculentos para las arcas azulgranas, en caso de jugar o no la Supercopa de España en Arabia.

El calendario de este tramo final aprieta, y esta semana el Barça juega tres partidos en 7 días.

El primero de ellos ya se ha superado. Además, el Girona volvió a fallar el martes frente al Villarreal, así que ahora está ya casi hecho. En todo caso el segundo asalto seguramente puede parecer un poco más fácil y asequible, teniendo en cuenta que los de Xavi Hernández se desplazan a Almería para jugar un partido contra un equipo que matemáticamente ya es equipo de segunda división. Un encuentro, que, igual que los otros dos que quedan, en función de los movimientos de Xavi con las alineaciones y los cambios, nos van a dar algunas pistas de cara al mercado de verano.

