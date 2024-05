Tsunoda ya se ve como posible compañero de Alonso

El cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026 implicará muchos cambios y entre ellos, la nueva alianza de Aston Martin y Honda. El motorista japonés será proveedor exclusivo del equipo de Fernando Alonso y dejará atrás su etapa triunfal junto a Red Bull, así como a su equipo filial Visa RB, en el que actualmente milita el único piloto japonés de la parrilla, Yuki Tsunoda. La marca alada intentará buscarle asiento en la escudería de Silverstone, siempre supeditada a una posible salida de Lance Stroll.

El director ejecutivo de Honda, Koji Watanabe, declaró recientemente que espera “vigilar” a Tsunoda y que no descartan al cien por cien que pueda ocupar la plaza de Stroll. Ahora, el propio Tsunoda se ha referido a su vinculación a Honda y a cómo podría afectar a su futuro la sociedad con Aston Martin.

“Estoy muy feliz de que me tengan en cuenta. Trabajo con ellos (Honda) desde muy joven. He podido lograr lo que querían que hiciera: me convertí en piloto de Fórmula 1 con Honda. Sin su apoyo, no estaría aquí“, asegura Yuki, que se graduó en la Honda Racing School en 2016.

Por ahora, el único asiento confirmado por Aston Martin es el de Fernando Alonso, que en abril firmó su renovación para las dos próximas temporadas. Lance Stroll parece tener garantizado su puesto para el próximo año, ya que su padre es propietario de la escudería británica. Sin embargo, tanto Honda como Tsunoda piensan que podrían tener su oportunidad en 2026, con la nueva normativa de motores.

“Si en Honda están dispuestos a apoyarme a partir de 2026, hay posibilidades de que quieran que esté en Aston Martin, pero necesitamos un asiento disponible. De lo contrario no hay ninguna posibilidad”, añade Tsunoda, consciente de que los Stroll tienen la 'sartén por el mango'. "Si no hay un asiento disponible, tengo que pensar en diferentes soluciones. Ya sea quedarme en Red Bull, lo que sería bueno, u otra solución", añade.