Desvelamos algunos secretos de Pau Cubarsí que explican su inmensa proyección

La Masia sigue estando de actualidad después de que Xavi concediera la titularidad en el campo del Betis a Lamine y Cubarsí, dos jugadores que en ese momento tenían tan solo 16 años. SPORT ha contactado con el técnico auxiliar del Aris de Salónica Albert Puig Alcaide que entrenó a Pau Cubarsí en el Infantil B. Albert explica que "los que hemos tenido la suerte de entrenar a Pau no tenemos ningún mérito, todo lo que ha logrado es gracias a su esfuerzo y a su entorno familiar".

Puig detalla la función de un formador del Barça cuando entrena a un talento superlativo como Cubarsí: "lo que nos tocaba era cuidarlo, acompañarlo, darle consejos y que no se desvíe del camino, insisto en que todo el mérito es suyo y no podemos otorgarnos ninguna medalla".

El que fuera durante 16 años técnico del fútbol formativo del Barça ha querido destacarla apuesta del staff del primer equipo por el central canterano: "quiero poner en valor lo que hizo el entrenador del Barça, tenía otras opciones como sergi Roberto de lateral o de Jong de central, pero la decisión de darle la titularidad fue valiente por parte de Xavi".

Marc Bernal celebra un gol con Lamine Yamal y Cubarsí / FCB

Decisión valiente

La valentía del egarense tenía fundamentos: "Pau estaba más que preparado, llevaba toda la temporada entrenando con el primer equipo, y se vio que el partido no le venía grande, culminó un partidazo". En este sentido Albert Puig quiere resaltar que "decisiones como estas reafirman que el Barça es un club de cantera, en las mejores épocas del club la base del equipo la han formado jugadores de La Masia".

Pau Cubarsí en La Masia / FCB

Gestión responsable

A partir de aquí, Albert Puig resalta que "no es fácil gestionar jugadores como Cubarsí o Lamine porque no olvidemos lo jóvenes que son, pero me gusta que no les regalen nada, pero que sí hay necesidades y los ven preparados acaben jugando, pero ellos también tendrán que entender que tienen que mantener los pies en el suelo, que hay que mantener la calma, que esto no es habitual y que hay que recordar que estamos ante un juvenil de primer año en plena formación, su futuro es brillante pero sin perder ni la calma ni la cabeza".

Anécdotas significativas

Albert Puig recuerda a Cubarsí como un jugador que "siempre fue capitán porque era muy responsable, lo daba todo, se ganó el respeto de sus compañeros gracias a su ejemplo de comportamiento y jerarquía en el campo, siempre ha sido muy maduro, recuerdo cuando falló un penalti decisivo en La Liga Promises y lo supo asumir y gestionar como pocas veces he visto". Otra anécdota que revela el carácter de Pau es que durante la pandemia con los jugadores en sus casas se planteó realizar charlas tácticas individualizadas a los jugadores y en este caso "Pau se mostró muy receptivo y abierto en su caso las charlas eran sobre como defender centros laterales y su predisposición fue magnífica, una de sus virtudes es su capacidad de aprendizaje".

Pau Cubarsí es un defensa de presente y de futuro / Valentí Enrich

Aprender y liderar

A algunos aspectos que nos ha revelado Albert Puig sobre Cubarsí, añadimos algunas valoraciones que hemos recogido en SPORT en estas últimas semanas.

Jordi Roura (El director del fútbol base del Barça que lo fichó): “Además de sus virtudes técnicas nos convenció la seriedad y la seguridad de Pau y una capacidad para defender excepcional”

Iban Cuadrado (Entrenador de Pau en el Juvenil B en la temporada pasada): "Hacía tiempo que no veía en la cantera del Barça un defensa-defensa así, lo suyo es saber disfrutar defendiendo, lo tiene innato, en otros casos se adquiere con la experiencia, en su caso va de serie”.

Iván Carrasco (Entrenador del Cadete A de la temporada pasada): "Es increíble sus ganas y capacidad para aprender, recuerdo que nos pedía más vídeos para seguir progresando"