La fórmula que inquieta a Xavi

En las dos últimas temporadas Xavi ha ido probando varias fórmulas para encontrar el Barça más competitivo posible. El técnico logró el clic que buscaba el curso pasado cuando apostó por la fórmula de los cuatro mediocampistas.

El técnico insistió públicamente que el equipo seguía jugando con tres delanteros, pero era Gavi el futbolista que ocupaba el extremo izquierdo. Un matiz importante porque significaba renunciar a perfiles como Raphinha, Ferran o Ansu para ganar en presión y repliegue defensivo.

La apuesta de Xavi también incluyó recurrir a Koundé como lateral derecho para lograr al menos tres defensas posicionales (Balde era el único con libertad para descolgarse). Esta temporada ha seguido dando vueltas a la estructura del equipo con piezas como Cancelo o lesiones como la de Gavi que que han alterado algunos funcionamientos.

El último movimiento de Xavi ha sido recuperar a un mediocentro posicional recurriendo a un central (Christensen) para reforzar la idea de un cuadrado con dos jugadores en la base como el danés y De Jong. La presencia del danés ha contribuido a poder recuperar una versión de Gündogan más parecida a la del City cerca del área. El perfil más flexible es el del cuarto mediocampistas, que puede ser un interior como Pedri o un 'casidelantero' como Joao Félix.

Ante el Getafe se vio uno de los mejores versiones del Barça esta temporada junto a Joao Félix, Lewandowski y Raphinha. Pedri y Lamine no entraron en el once pero el equipo encontró, igualmente soluciones ofensivas. Ante el Athletic, este domingo, Xavi tiene la pelota en su tejado. Si como todo apunta los dos vuelven al once, el Barça jugará sin tres delanteros claros.

El perfil del rival, un Athletic que empuja mucho en su campo, invita a pensar a que Xavi tratará de proteger al equipo juntado en el mediocampo a Christensen, De Jong, Pedri y Gündogan. Una de las grandes dudas de la alineación es ver si Xavi se decanta por Cubarsí o Iñigo Martínez para el once inicial.

El canterano jugó su mejor encuentro con el primer equipo ante el Getafe. Tanto que Xavi dijó tras el partido que era el mejor defensa de la plantilla sacando el balón. Y lo dijo de un futbolista que cumplió 17 años recientemente. Cubarsí supo sacar réditos como nadie al planteamiento de Bordalás, que jugó con una defensa muy adelantada. Además ya sabe lo que es jugar en San Mamés. Pero nadie conoce mejor al Athletic en el Barça que Iñigo Martínez, que hasta este verano era jugador del conjunto bilbaino.