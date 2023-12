Diego López anuncia su retirada

El veterano guardameta Diego López anunció que cuelga las botas tras 18 temporadas en la élite y haber defendido los dominios de Real Madrid, Milan, Sevilla, Villarreal, Espanyol y Rayo Vallecano.

"Las condiciones eran así, en el Rayo Vallecano jugué poco y llegó el momento de decir adiós y hacer otras cosas que tengo muchas ganas de hacer después de tantos años como profesional, como estar con mi familia, aprovechar mi tiempo libre. De otra manera y otras cosas que pueden venir en el futuro", explicó Diego López en el foro ‘La Unión-El Progreso’.

Respecto a su futuro profesional, el exfutbolista gallego apuntó que su deseo es seguir ligado al mundo del fútbol, aunque por el momento aún debe determinar en qué faceta. "Soy de esas personas que piensa que necesito pasar por un período de formación, ver dónde encaja, qué es lo que más me puede llenar como profesional. Ahora me estoy formando como entrenador, estoy en el segundo nivel, ya tengo porteros y dirección deportiva… Creo que estos próximos años son importantes para ver qué me pide mi cuerpo y por supuesto si hay alguno. Interés de algún club, ¿cuál sería?, el que me diera más posibilidades de unirme a un equipo", afirmó.