La primera de muchas para Ona Batlle

La noche que vivieron el viernes las futbolistas del Barça en el Estadi Johan Cruyff no la olvidarán en mucho tiempo. Victoria por 7-0 al Athletic Club y celebración con los más de 5.000 espectadores que acudieron al escenario del título de Liga. Entradas triunfales, canciones, bailes, fuegos artificiales... hasta una sardana en el centro del campo. Una jornada muy especial, sobre todo para Ona Batlle, quien se ha apuntado la primera Liga de su palmarés particular.

La de Vilassar de Mar regresó este verano a la que siempre ha sido su casa. Formada en las categorías inferiores del FC Barcelona, Ona puso un punto aparte en su trayectoria futbolística para seguir creciendo, pero lejos del paraguas de Can Barça. Firmó por el Madrid CFF, recién ascendido, para un año después, defender durante dos temporadas la camiseta del Levante. Y en 2020, un salto mayúsculo para la jugadora nacida en 1999: fichaje por el Manchester United.

"Sabía que en algún momento volvería. Siempre lo pensaba, pero no llegaba un momento de decir “es este”. Surgió la oportunidad, finalmente, y no fue para nada difícil tomar la decisión de volver. Era el momento. Es casa, lo echaba de menos. Jugar en el Barça es un privilegio, es el mejor equipo del mundo y somos el equipo a batir, no tenía ninguna duda de ello", explicaba nuestra protagonista en una entrevista concedida a SPORT.

En este, su estreno con el primer equipo del FC Barcelona, está labrando un curso superlativo. Comenzó de la mejor manera posible con la consecución de la Supercopa de España y sigue por el mismo camino con la Liga -sin olvidar el Mundial y la Nations League con la selección española-. A falta de tres jornadas para que la competición doméstica finalice, Batlle suma 21 encuentros de 27 posibles, en los que ha anotado seis goles y repartido tres asistencias.

Una acertada reconversión

A toda esta temporada de ensueño, pueden añadirse dos títulos -y qué dos- más a su palmarés: la Copa y la Champions League. La final de la competición del 'KO' se disputará en La Romareda este sábado frente a la Real Sociedad y siete días después, el Barça se jugará el broche de oro a un año histórico con la final de la máxima competición europea de clubes en San Mamés ante el Olympique de Lyon, su verdugo en las finales de 2019 y 2022.

Ona Batlle regresó al Barça para ser la lateral diestra del equipo, sin embargo, la lesión de Fridolina Rolfö le obligó a cambiar su carril para situarse en la banda izquierda. Allí se ha sentido especialmente cómoda y, de hecho, con el regreso de la noruega, la catalana se mantuvo en el lateral. De hecho, en Londres durante la vuelta de las semifinales de la Champions, la escandinava avanzó su posición hacia el extremo de ataque.