El Barça de hockey, con otro as camino del póker

El Municipal Joan Ortoll de Calafell fue escenario este domingo de una nueva gesta de la sección de hockey del Barça. El conjunto de Edu Castro, que llegaba como favorito, se impuso al Senergy Renovables Sant Just, el equipo revelación de la temporada e invitado sorpresa a este torneo del KO.

Con esta victoria, los azulgranas conquistaron su tercera Copa del Rey de forma consecutiva, la séptima en las últimas ocho ediciones, la 26 en el total de la sección. Finalista en las últimas diez ediciones, el equipo cumplió con su papel de favorito y sumó un nuevo título para encarrilar la que podría ser la temporada perfecta.

En lo que va de curso, los de Edu Castro han conquistado ya dos títulos. En septiembre el equipo revalidó su condición de campeón de la Supercopa de España ganando en la final al Liceo (2-3). Ya con 2024 en el calendario, los azulgranas recibieron la invitación para disputar la Copa Intercontinental tras la renuncia del Valongo. La expedición empredió un largo viaje hasta San Juan (Argentina), para volver consolidado y con el trofeo mundial conquistado en el mítico Aldo Cantoni.

El Barça ganó al local Unión Vecinal Trinidad (4-8) y superó también con contundencia al campeón Europeo, el Oporto, por un claro 6-3 para reconquistar una corona que se resistía desde la 2018/19.

La Champions, en el horizonte

Con la Copa del Rey, el equipo suma un nuevo as al póker que espera conseguir a final de la temporada. Un 'rush' final que empieza esta misma semana, sin apenas tiempo para disfrutar del triunfo copero.

"Aún quedan títulos por levantar este año y creo que los conseguiremos porque estamos trabajando mucho y vamos a por ello", explicó Barroso tras ganar la Copa del Rey. "No tenemos mucho tiempo para disfrutarlo porque el jueves ya tenemos un reto muy importante", recordó por su parte Joao, en referencia a la ida de los cuartos de final de la WSE Champions League. Un duelo que le medirá al potente Sporting en el Pavilhão Paz e Amizade (19.30 horas) en busca de dejar encarrilada la eliminatoria que se zanjará con la vuelta en el Palau el 11 de abril.

La Champions se le ha resitido al Barça desde la temporada 2017/2018 y es uno de los campeonatos que la plantilla tiene marcado en rojo en su calendario. La Intercontinental, compitiendo contra los mejores equipos del mundo, ha supuesto un aliciente para los azulgranas de cara a la competición europea, en la que ha empezado con buen pie, invicto y líder de su grupo en la primera fase.

Favoritos en OK Liga

Un reto importante que tampoco debe despistar a la plantilla de otro de los grandes objetivos del curso, que no es otro que la Ok Liga. En la competición doméstica los azulgranas marcan la pauta y son líderes destacados, además de invictos. Hasta el momento, cuentan todos sus partidos por victorias a excepción de dos empates, ante el Noia en la jornada 4 (2-2) y el Rivas en la fecha 20 del campeonato. Con solo cinco jornadas por delante de la fase regular, el Barça tiene asegurada la primera plaza del grupo, pero el play-off final por el título puede deparar sorpresas, como en la campaña 21/22 cuando el Reus Deportiu dejó fuera a los de Edu Castro en las semifinales con un 2-3 en el global de la eliminatoria.

En lo que resta del mes de marzo, el Barça tiene dos compromisos de nivel en la OK Liga, el primero el lunes 18 ante el Parlem Calafell, cuarto clasificado del campeonato, y el segundo el domingo 24 contra un rival histórico como el Liceo, que llega recuperando terreno después de una mala dinámica de resultados que le dejó fuera de la Copa del Rey.

El Barça tiene por delante tres intensos meses que pueden poner el broche a una temporada redonda, brillando más allá de las fronteras nacionales.