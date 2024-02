Alabart: "Es la recompensa al trabajo que venimos haciendo"

Recién llegado desde San Juan y con la Copa Intercontinental en la mano, Ignacio Alabart visitó la redacción de SPORT para explicar el gran triunfo conseguido el pasado fin de semana en el Aldo Cantoni ante el Porto y valorar el momento en el que llega al equipo al inicio del tramo final de temporada, con las fases finales de Liga, Copa y Champions cada vez más cerca.

P: ¿Qué supone levantar un título como la Intercontinental ante todo un Porto campeón de Europa y en el Aldo Cantoni, que siempre es una pista especial para cualquier jugador?

R: Es un orgullo poder competir en este tipo de competiciones a nivel internacional y sobre todo en un escenario como el Aldo Cantoni con 8.000 personas en las gradas que por desgracia no es algo muy habitual aquí en España y frente a dos rivales de máxima entidad. Supone un orgullo y una felicidad inmensa. Es la recompensa al gran trabajo que venimos haciendo desde la pretemporada.

P: Además, con un partido que fue un espectáculo. ¿Cómo se vivió desde dentro?

Fue el partido que puedes esperar contra todo un campeón de Europa como el Porto. Iniciamos muy bien con una ventaja de tres goles, pero hoy en día en el hockey eso no es nada y además contra ellos que son un gran equipo y así lo demostraron. No se vinieron abajo, al igual que nosotros cuando nos empataron a falta de pocos minutos para acabar el partido. Supimos demostrar carácter al igual que lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada y supimos sufrir y rehacernos cuando había que hacerlo y eso nos llevó al éxito.

P: Hablaba con Joao justo antes de arrancar la Champions, y ponía a los portugueses un peldaño por encima de vosotros como favoritos para levantar el título. ¿Crees que esta victoria os hace poner ya en el primer escalón de favoritos en Europa?

El Barça siempre es candidato a ganarlo todo aunque luego cada fase final es un mundo distinto. Pero está claro que el bagaje que llevamos esta temporada nos hace decir que somos favoritos o al menos para estar en la Final Four y poder competir de tú a tú contra cualquier equipo, aunque eso hay que demostrarlo luego en la pista como hicimos en San Juan contra el Porto y ahora nos tocará hacerlo en los cuartos de final de la Champions bien sea contra el Sporting o bien con el Calafell.

P: El título llega antes del tramo decisivo del año. ¿El objetivo es levantarlo todos los títulos o firmas ganar la Champions y perder alguno de los otros dos en juego?

El objetivo es poder aspirar a luchar por todo hasta el final. Ahora llega la Copa del Rey que es una competición muy difícil porque cualquier despiste te deja fuera y el objetivo debe ser poder llegar hasta el final para optar a levantar el título e intentar ganarlo. Somos el Barça y tenemos que aspirar a ello. La liga como decimos todos es el título más importante porque a pesar de los playoffs es el que marca la regularidad de toda la temporada y luego está la Champions que como decía siempre Aitor Egurrola, "es la cierereta del pastís" y ojalá podamos estar en totas las finales y aspirar a todos los títulos.

Alabart durante la entrevista / Javi Ferrándiz

P: A nivel personal, sea probablemente la temporada de tu mayor esplendor. ¿Cómo te sientes?

Estoy muy contento. Desde hace un par de temporadas creo que vengo dando un muy buen nivel, ayudando al equipo. Quizás este año se diferencia en los otros por los números, que la verdad que me están acompañando y estoy siendo un poco más incisivo dando este paso adelante de carácter y ambición. Los compañeros me están ayudando mucho y me siento feliz y eso se transmite en la pista aunque haya días mejores y otros peores. Ojalá pueda mantener este nivel porque será bueno también para el equipo. Todos estamos dando un nivel muy alto y esto se está traduciendo en los resultados que tenemos.

P: Todo eso en un momento en el que la sección, al igual que el club en general, no puede apostar por fichajes de tanto renombre y debe apostar más por el talento joven. ¿Cómo se vive ese cambio?

Con máxima naturalidad. Somos conscientes que el club está pasando por un momento delicado económicamente y todo se supera a base de trabajo y de creer en lo que uno hace que es lo que está haciendo el equipo. A inicio de temporada nos marcamos unos objetivos muy claros de ir creciendo día a día y lo estamos consiguiendo y ayudando a que los jugadores de la base que vengan a ayudarnos que cada día aprendan y mejoren y que disfruten de venir a entrenar con nosotros y creo que se está viendo en el nivel de entrenos que está siendo muy alto. Cuando hemos tenido bajas hemos sabido suplir muy bien con jugadores jóvenes que tienen descaro y calidad y que nos están dando mucho.

Como me enseñaron de pequeño, es de bien nacido ser agradecido. Mi apuesta es clara por seguir aquí. Ignacio Alabart

P: Te quedan todavía dos años de contrato. ¿Piensas en la posibilidad de jugar fuera del Barça?

Lo he dicho ya en otras veces, mi apuesta de seguir es clara. Me quedan dos años de contrato y estoy convencido de que es el mejor lugar donde puedo estar. Estoy muy contento aquí y es donde quiero estar. Toca focalizarme en el presente y ver más allá es un error. El Barça apostó por mí cuando tenía 16 años, me dieron la oportunidad de crecer como persona y como deportista.

P: Ya para acabar, la Copa Intercontinental ha demostrado una vez más que el hockey tanto masculino como femenino lo tiene todo para ser olímpico. ¿Qué pena que no pueda ser así verdad?

Ojalá el hockey patines pudiera volver a unos Juegos Olímpicos. Creo que es un deporte que si la gente lo conociera especialmente en directo, estoy seguro de que se enamoraría muy rápidamente, porque es un deporte muy dinámico en el que siempre pasan cosas y en el que es muy difícil aburrirse. Nos falta dar este paso para darle la notoriedad y la visibilidad que tuvo en el pasado y que se ha ido perdiendo con el tiempo. Está en nuestras manos hacer que vuelva a ser así y ojalá en un futuro podamos trabajar para que vuelva a estar en unos JJOO y tener la visibilidad que se merece.